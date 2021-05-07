【大國博弈】歐盟期望限制外國補貼新規定明年生效

《經濟通通訊社７日專訊》歐盟競爭事務執委維斯塔格周四（６日）表示，期望限制外國補

貼的新規定草案，即遏制獲國家補貼支持的外資收購歐企計劃將在明年達成共識生效。

不過措施需要在歐盟成員國和歐盟議會達成共識，並預計外國政府和企業將展開游說，試圖

放寬規定要求。（ａｌ）

