  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/05/2021 10:27

【大國博弈】歐盟期望限制外國補貼新規定明年生效

　　《經濟通通訊社７日專訊》歐盟競爭事務執委維斯塔格周四（６日）表示，期望限制外國補
貼的新規定草案，即遏制獲國家補貼支持的外資收購歐企計劃將在明年達成共識生效。
　　不過措施需要在歐盟成員國和歐盟議會達成共識，並預計外國政府和企業將展開游說，試圖
放寬規定要求。（ａｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪07/05/2021
【譚新強專訪】中國真正短板在金融傳媒　對企業不應「捱打才撐」
中國故事07/05/2021
大灣區理財通總額度1500億人幣　南向通用戶或可異地開戶
開市Good Morning07/05/2021
林嘉麒：若豁免疫苗專利或利好國藥
滙創新思維07/05/2021
善用實時物流數據　創新貿易融資方式　滙豐與菜鳥助商家把握新經濟機遇
中國故事06/05/2021
《神州經脈》中澳無限期暫停經濟對話　A股節後復市表現暗淡
投資解鎖06/05/2021
以小博大，少少本金賺取高過收租既回報？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金