《經濟通通訊社７日專訊》歐盟競爭事務執委維斯塔格周四（６日）表示，期望限制外國補
貼的新規定草案，即遏制獲國家補貼支持的外資收購歐企計劃將在明年達成共識生效。
不過措施需要在歐盟成員國和歐盟議會達成共識，並預計外國政府和企業將展開游說，試圖
放寬規定要求。（ａｌ）
07/05/2021 10:27
【大國博弈】歐盟期望限制外國補貼新規定明年生效
《經濟通通訊社７日專訊》歐盟競爭事務執委維斯塔格周四（６日）表示，期望限制外國補
貼的新規定草案，即遏制獲國家補貼支持的外資收購歐企計劃將在明年達成共識生效。
不過措施需要在歐盟成員國和歐盟議會達成共識，並預計外國政府和企業將展開游說，試圖
放寬規定要求。（ａｌ）
|專訪07/05/2021
【譚新強專訪】中國真正短板在金融傳媒 對企業不應「捱打才撐」
|中國故事07/05/2021
大灣區理財通總額度1500億人幣 南向通用戶或可異地開戶
|開市Good Morning07/05/2021
林嘉麒：若豁免疫苗專利或利好國藥
|滙創新思維07/05/2021
善用實時物流數據 創新貿易融資方式 滙豐與菜鳥助商家把握新經濟機遇
|中國故事06/05/2021
《神州經脈》中澳無限期暫停經濟對話 A股節後復市表現暗淡
|投資解鎖06/05/2021
以小博大，少少本金賺取高過收租既回報？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰