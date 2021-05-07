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07/05/2021 11:45

【英國脫歐】傳約翰遜和馬克龍擬就澤西島捕魚權爭端進行對話

　　《經濟通通訊社７日專訊》據英國《泰晤士報》引述英府高級官員消息指，首相約翰遜和法
國總統馬克龍將在未來幾日就澤西島的捕魚權爭端進行對話，據知雙方都希望在下月七國集團（
Ｇ７）峰會前緩和言辭。
　　近日圍繞澤西島捕漁權爭端升級，英國和法國都派出海軍以維持和平，而約翰遜日前與澤西
島領導人舉行會談，並表示任何的封鎖都將沒有道理，不過法國威脅切斷澤西島的電力供應，以
抗議其漁民沒有獲得捕魚的充分許可。（ａｌ）

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