【英國脫歐】傳約翰遜和馬克龍擬就澤西島捕魚權爭端進行對話

《經濟通通訊社７日專訊》據英國《泰晤士報》引述英府高級官員消息指，首相約翰遜和法

國總統馬克龍將在未來幾日就澤西島的捕魚權爭端進行對話，據知雙方都希望在下月七國集團（

Ｇ７）峰會前緩和言辭。

近日圍繞澤西島捕漁權爭端升級，英國和法國都派出海軍以維持和平，而約翰遜日前與澤西

島領導人舉行會談，並表示任何的封鎖都將沒有道理，不過法國威脅切斷澤西島的電力供應，以

抗議其漁民沒有獲得捕魚的充分許可。（ａｌ）

