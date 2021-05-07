《談國論企－黎偉成》就業穩促增收增支挺內需

《談國論企》中國的全國居民人均可支配收入於２０２１年一季度同比上升的同時，消費支

出的增長更為明顯，使支出對收入比率相應提升，顯就業回穩甚至好轉衍生的良性效應彰彰明甚

，會力促國民經濟保持穩中有進的發展。惟儲蓄比率仍處相對高水平，政府宜強化以供給側結構

性改革為主的政策促儲蓄轉消費，經濟有更大的成長空間和潛力。



＊首季消費開支增一成七收入升成三＊



據中國國家統計局所發布的《２０２１年一季度居民收入和消費支出》報告，全國居民的收

、支有頗不少惹人注目的良性發展，重點有：

（一）按相關數據計算所得，全國居民支出對收入比率於是季度達６１﹒４７％，較

２０２０年１－３月份的５９﹒３％，大幅提升２﹒１７個百分點，為十分難得的進展。此因全

國居民人均消費支出於２０２１年一季度達５，９７８元的同比增長１７﹒６％，較人均可支配

收入９７３０元的１３﹒７％升幅，多增凡３﹒９個百分點之普，是為政府於２０２０年一季度

積極、主動和有力的防控新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９，所促復工復產復商復市使經濟復甦，保就

業、增收入衍生的良性效應。

支出對收入比率明顯提升，當然受到（二）全國居民人均可支配收入穩增的刺激，尤其是

２０２１年一季度的增幅１３﹒７％，即使此為２０２０年同期僅增０﹒８％的低基礎的效應，

惟此數相對於２０１９年一季度增長１４﹒９％，和兩年平均增幅達７％，連同對上三個季度即

２０２０年四季度增４﹒７％、三季度升３﹒９％和二季度增２﹒４％，便可見這是逐季有序的

提升，與國內生產總值ＧＤＰ同步上升。

此乃受惠於多個方面的收入有明顯的改善，並形成全面上升佳態，特別是（１）居民人均工

資性收入期內達５，５０５元同比增長１２﹒４％，上年同期僅升１﹒２％；（２）人均轉移淨

收入１７１４元的同比增長１０﹒７％，比上年同期的６﹒８％多增３﹒９個百分點；（３）人

均經營淨收入１６４５元同比增長１９﹒５％，扭轉上年跌７﹒３％之況；和（４）財產收入

８６７元增１７％和多增１４﹒３個百分點。

正正因為多個層面的收入明顯增長，故（三）全國居民消費支出，亦見快速增長，而增幅更

比收入要快，且屬相當全面之況，特別是（Ｉ）非日常的消費項目，如（ｉ）教育文化娛樂消費

人均消費支出５４５元，同比飆升５５﹒７％，而２０２０年一季度３５０元則急跌３６﹒１％

，屬控疫取得衍生所謂報復式的強力反彈；同樣的情況亦見之於（ｉｉ）衣著，人均消費開支

４３７元同比增長１８﹒４％，２０２０年同期３６９元則減１７﹒８％。

至於（ＩＩ）日常開支，亦見明顯改善（ｉｉｉ）食品煙酒消費人均支出１９８６元同比增

長１６﹒３％，佔居民人均消費支出總額３３﹒２％，而上年同期只增２﹒１％，反映惡疫對居

民消費有嚴重的衝擊，而（ｉｖ）生活用品及服務３３９元增１９﹒９％，和（ｖ）交通通信

７０２元上升１６％，同樣屬由上年同期的跌轉升。



＊就業穩增有助改善消費者開支信心＊



相信居民的消費支出會續快穩快增長的勢頭，因（四）全國居民的收入隨經濟不斷提升。全

國城鎮新增就業於２０２１年１－３月份增加２９７萬人，以１－２月份增１４８萬人計即３月

份淨增１４９萬人，調查失業率於３月份為５﹒３％，低於２月份５﹒５％和１月份５﹒４％。

此使全國居民人均可支配收入於一季度９７３０元，名義及扣除價格因素實際同比均增

１３﹒７％，兩年均增則分別為７％與４﹒５％。此為可較為樂觀的預期開支的發展因由。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

