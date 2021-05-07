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07/05/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１４﹒３億人幣，買小米舜宇沽美團中芯

　　《經濟通通訊社７日專訊》港股昨日升逾兩百點後，今日先高後低。恆指高開８３點，報２
８７２１，開市後低見２８６６９；之後發力向上，最多升２４６點，高見２８８８４，重上５
０天線，中午升１４９點。午後受Ａ股向下拖累，恆指由升轉跌，尾段曾跌１０６點，見２８５
３０點全日低，復失百天線（約２８６２９點），收市跌２６點，報２８６１０。
　　按額度計算，北水全日淨流入１４﹒３億元人民幣，減少２５﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是小米集團（０１８１０）、舜宇光學科技（０２３８２）、李寧（０２３３１）；淨賣
出最多的依次是美團（０３６９０）、中芯國際（００９８１）、藥明生物（０２２６９）。
　　主板成交１５３４﹒９７億元減少４﹒７％。其中港股通成交３７９﹒６億元，佔總成交
２４﹒７％。

＊北水續買「米」，淨流入７億元＊

　　小米跌０﹒９８％報２５﹒２５元，北水淨買入７億元。
　　舜宇跌８﹒０５％報１７０﹒２元，北水淨買入５﹒４億元。
　　李寧跌１﹒７２％報６８﹒５元，北水淨買入２﹒７億元。
　　美團跌１﹒０５％報２８２﹒８元，北水淨賣出４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　７﹒０４
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　　５﹒３６
　　李寧　　　　　　（０２３３１）　　　　　　２﹒６５
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　　２﹒１７
　　安踏體育　　　　（０２０２０）　　　　　　１﹒３２

　　淨沽出最多港股：
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　－４﹒０５
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－３﹒９４
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　－３﹒０２
　　中遠海控　　　　（０１９１９）　　　　　－２﹒５４
　　海底撈　　　　　（０６８６２）　　　　　－２﹒４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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