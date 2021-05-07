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即市新聞

07/05/2021 15:49

《美元走勢－羅明立》市場觀望美國非農數據、英國地方選舉結果

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒２０　　　１０８﹒９４　　　１０９﹒１６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２０７０　　　１﹒２０５３　　　１﹒２０５８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９１４　　　１﹒３８９０　　　１﹒３９０３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０８１　　　０﹒９０６５　　　０﹒９０７４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６９２　　　７﹒７６５７　　　７﹒７６６６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數減少至４９﹒８萬，創近一年以來最低，比市
場預期的５４萬低。反映新冠疫苗普及接種成效繼續顯現，加上拜登推動的財政刺激計劃等，將
強化市場對經濟復甦的信心。今晚（７日）的非農數據將對美國經濟狀況有更多啟示。美匯指數
在９１﹒４０受阻，回落至９０﹒８０附近，由於市場正觀望非農數據，相信在公布前波幅應不
大。
　　英倫銀行於議息會議後，宣布維持利率及８９５０億英鎊的買債規模不變。但就減慢買債速
度。央行上調本年經濟增長預測由５％上調至７﹒２５％，但就下調明年經濟增長預測。央行聲
明指出，隨著疫苗接種計劃加快，以及對疫情的限制措施放寬，將可刺激消費開支增加。不過，
央行重申放慢買債步伐並非改變貨幣政策，強調將維持寬鬆政策不變。英國正進行地方選舉，包
括選出倫敦市場及蘇格蘭地區議會，不排除引發當地獨立公投。近期英鎊１﹒３８╱１﹒４０橫
行待變，突破後跟進。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１９９０　　　１﹒２０８０　　　１﹒１９４０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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