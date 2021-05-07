《美元走勢－羅明立》市場觀望美國非農數據、英國地方選舉結果

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒２０ １０８﹒９４ １０９﹒１６

歐元╱美元 １﹒２０７０ １﹒２０５３ １﹒２０５８

英鎊╱美元 １﹒３９１４ １﹒３８９０ １﹒３９０３

美元╱瑞郎 ０﹒９０８１ ０﹒９０６５ ０﹒９０７４

美元╱港元 ７﹒７６９２ ７﹒７６５７ ７﹒７６６６

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《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數減少至４９﹒８萬，創近一年以來最低，比市

場預期的５４萬低。反映新冠疫苗普及接種成效繼續顯現，加上拜登推動的財政刺激計劃等，將

強化市場對經濟復甦的信心。今晚（７日）的非農數據將對美國經濟狀況有更多啟示。美匯指數

在９１﹒４０受阻，回落至９０﹒８０附近，由於市場正觀望非農數據，相信在公布前波幅應不

大。

英倫銀行於議息會議後，宣布維持利率及８９５０億英鎊的買債規模不變。但就減慢買債速

度。央行上調本年經濟增長預測由５％上調至７﹒２５％，但就下調明年經濟增長預測。央行聲

明指出，隨著疫苗接種計劃加快，以及對疫情的限制措施放寬，將可刺激消費開支增加。不過，

央行重申放慢買債步伐並非改變貨幣政策，強調將維持寬鬆政策不變。英國正進行地方選舉，包

括選出倫敦市場及蘇格蘭地區議會，不排除引發當地獨立公投。近期英鎊１﹒３８╱１﹒４０橫

行待變，突破後跟進。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１９９０ １﹒２０８０ １﹒１９４０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

