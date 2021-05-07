【理財通】匯豐：鞏固香港國金中心地位，中銀：互聯互通重大突破

《經濟通通訊社７日專訊》人行、中銀保監及中證監聯合發布《粵港澳大灣區「跨境理財通

」業務試點實施細則（徵求意見稿）》，業務試點總額暫定為１５００億元（人民幣，下同），

每名合資格投資者投資額度為１００萬元。匯豐銀行相信，跨境理財通將鞏固香港國際金融中心

地位。中銀香港（０２３８８）亦指，理財通是粵港澳金融市場互聯互通的重大突破，將為大灣

區內財富管理業務賦予新的發展動能。



＊匯豐：進一步推動人民幣國際化＊



匯豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示，該行歡迎有關徵求意見稿，標誌著內地資本市

場開放的又一里程，並鞏固香港國際金融中心的地位。他指出，「跨境理財通」為金融業的重大

突破，為大灣區居民提供嶄新渠道，以捕捉跨境投資機遇，令投資組合更多元化。理財通的落實

將進一步推動人民幣國際化，讓內地投資者可在香港參與環球市場，並同時為港澳居民提供更多

人民幣理財產品。期望為客戶提供全方位數碼化的無縫跨境理財體驗，聯繫大灣區與全球機遇。



＊中銀積極籌備開展理財通業務＊



中銀香港副董事長兼總裁孫煜亦對意見稿表示歡迎，稱理財通標誌大灣區金融創新政策推進

的步伐加快，理財通是粵港澳金融市場互聯互通的重大突破，將為大灣區內財富管理業務賦予新

的發展動能。他續指，中銀已積極籌備開展理財通業務，為香港及內地大灣區居民提供全面跨境

投資服務，滿足其對跨境財富管理及資產配置的需求。（ｃｌ）

