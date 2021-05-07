《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８５３２點，升１５點，低水７９
點，最新報２８５４０點，升２３點，低水７１點，合約成交２０９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０６８７點，升３點，低水１２點，最新報１０６８６點
，升２點，低水１３點，合約成交２０３張。
07/05/2021 17:25
【夜期時段】即月期指最新報２８５４０點，升２３點，低水７１點
《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８５３２點，升１５點，低水７９
點，最新報２８５４０點，升２３點，低水７１點，合約成交２０９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０６８７點，升３點，低水１２點，最新報１０６８６點
，升２點，低水１３點，合約成交２０３張。
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