【夜期時段】即月期指最新報２８５４０點，升２３點，低水７１點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８５３２點，升１５點，低水７９

點，最新報２８５４０點，升２３點，低水７１點，合約成交２０９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０６８７點，升３點，低水１２點，最新報１０６８６點

，升２點，低水１３點，合約成交２０３張。

