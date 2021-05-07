《經濟通通訊社７日專訊》前民主黨立法會議員許智峯曾向法庭，就的士司機鄭國泉涉嫌
２０１９年１０月在深水埗剷上行人路撞人及西灣河開槍警員一事，提出私人檢控，律政司介入
並撤銷檢控，其後許智峯在離港前入稟高等法院申請司法覆核，要求推翻律政司的決定。
法官李運騰今頒布判詞表示，斥責許智峯有計劃地違反保釋條件而逃亡海外，有違公眾良知
，完全沒有重視法庭與司法的權威及莊嚴，而且許智峯自認在兩案沒有任何私人利益，故拒絕其
司法覆核申請許可，下令許智峯應以彌償基準支付對方訟費。（ｂｎ）（ｚｚ）
07/05/2021 17:52
【香港政情】許智峯兩私人檢控被拒司法覆核申請許可
《經濟通通訊社７日專訊》前民主黨立法會議員許智峯曾向法庭，就的士司機鄭國泉涉嫌
２０１９年１０月在深水埗剷上行人路撞人及西灣河開槍警員一事，提出私人檢控，律政司介入
並撤銷檢控，其後許智峯在離港前入稟高等法院申請司法覆核，要求推翻律政司的決定。
法官李運騰今頒布判詞表示，斥責許智峯有計劃地違反保釋條件而逃亡海外，有違公眾良知
，完全沒有重視法庭與司法的權威及莊嚴，而且許智峯自認在兩案沒有任何私人利益，故拒絕其
司法覆核申請許可，下令許智峯應以彌償基準支付對方訟費。（ｂｎ）（ｚｚ）
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