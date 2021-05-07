【新冠肺炎】林文健：完成疫苗接種符合三條件，檢疫期縮短至７日

《經濟通通訊社７日專訊》衞生署衞生防護中心總監林文健表示，完成疫苗接種符合三條件

，將不用前往檢疫中心檢疫１４日，改為７日家居檢疫。三個條件包括完成接種兩劑疫苗後滿１

４日，而且不涉及變種病毒者；檢疫時首次檢測結果呈陰性；以及抗體測試呈陽性。

至於感染變種病毒密切接觸者，完成接種兩劑疫苗後滿１４日後，只要符合以下條例，前往

檢疫中心的檢疫期將由２１日縮短至１４日，並需要７日家居檢疫，並在第１９日到社區檢測中

心進行強制檢測。條件包括第１、７及１２日檢測結果呈陰性，以及抗體測試呈陽性。

（ｈｙ）

