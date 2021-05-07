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即市新聞

07/05/2021 16:02

【新冠肺炎】低風險地返港人士接種兩劑疫苗滿１４天可縮短檢疫期

　　《經濟通通訊社７日專訊》食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青表示，政府將會在今晚
凌晨設分組地區登機及檢疫安排，並分為Ａ１極高風險地區；Ａ２組為甚高風險地區；Ｂ組為高
風險地區；Ｃ組為中風險地區及Ｄ組低風險地區。港府將會在５月１２日起凌晨起調整到港已接
種疫苗人士的強制檢疫期，已接種兩劑新冠疫苗者滿１４日者，可享新安排。

＊低風險地區酒店檢疫期可縮短至７天＊

　　低風險地區包括澳洲、紐西蘭及新加坡，現時這些地區須接受指定１４日強制指定酒店檢疫
，新安排將會轉為７日指定酒店檢疫期、７日自行監察及接受第１２、１９日強制檢測。
　　中風險及高風險地區方面，現時接受２１日強制指定酒店檢疫，新安排為已接種疫苗人士僅
須接受指定１４日強制指定酒店檢疫、７日自行監察及第１９日、２６日強制檢測。

＊極高風險地區檢疫安排不變＊

　　至於極高風險地區，現時政策為禁飛航班及禁曾逗留在該地區人士抵港；就甚高風險地區方
面，現時到港者須接受指定２１日強制指定酒店檢疫，這措施將會延續及不會縮短強制檢疫期。
　　陳松青又指，由下星期五起，過去１４天曾在內地、澳門或台灣逗留的人士，如已完成接種
滿１４天，而並非經「回港易」計劃入境的話，家居檢疫期可以由１４天減至７天，並加上７天
自我監察，並於抵港第１２天接受強制檢測。新安排適用於陸路口岸抵港及飛機抵港人士。
　　陳松青強調，本港會接受世衛緊急接受疫苗清單上的疫苗，或經世衛指明監管機構批准的疫
苗。措施生效後的名單會上載至相關網站讓市民及抵港人士作參考。（ｈｙ）

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