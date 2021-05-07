【新冠肺炎】本港今日新增３宗確診，１宗本地源頭不明涉華大員工

《經濟通通訊社７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日新

增３宗確診個案，１宗源頭不明，１宗與其他個案相關，另有１宗輸入個案。



＊２２歲印傭染疫＊



輸入個案為２２歲女印傭，４月４日乘坐ＣＸ７９８航班從印尼抵港，於４月４日至２４日

期間在油麻地香港海景絲麗酒店進行隔離檢疫，在機場和隔離檢疫第１２日及第１９日樣本均呈

陰性，之後前往僱主位於大埔林村的村屋，有５位家庭成員。她在５月５日因為外傭強檢在大埔

太和體育館採樣，結果呈陽性，暫未知是否５０１Ｙ變種病毒。

該印傭曾於２月２４日前往長沙灣入境處以及佐敦薈美邦醫學體檢中心，以及前往大埔廣場

的「馬太菲傭」，其餘時間留在僱主家中。當局已安排密切接觸者包括同住家人、入境處員工前

往檢疫中心。



＊華大確診者已打兩劑復必泰疫苗＊



本地源頭不明為２９歲男子，在位於大埔工業村的華大基因工作，因為工作關係，過去一個

月在寫字樓居住，最後上班日期為５月５日，５月４日曾到元朗安慶街社區檢測中心採樣，樣本

呈陽性，５０１Ｙ測試為陰性。另外，他在３月２０日和４月１０日在大埔體育館接種兩劑復必

泰疫苗。他的主要工作為日常行政事務，會到華大基因轄下不同社區檢測中心和流動採樣站工作

，過去兩周曾到元朗東社區會堂、土瓜灣體育館、東涌公園足球場、屯門兆麟社區會堂以及機場

１號大樓的離境大堂以及屯門建生區會堂。

最後一宗本地關聯個案，患者為６７歲家庭主婦，居於柴灣興華（二）邨豐興樓，是變種病

毒群組菲籍女護士的媽媽。患者輕微發燒，安排到東區醫院治療，樣本呈陽性，帶Ｎ５０１Ｙ＋

Ｅ４８４Ｋ病毒株，抗體呈陽性。（ｈｙ）

