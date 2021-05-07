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即市新聞

07/05/2021 10:00

《積金有道－劉家怡》強積金管理的綠色選擇

　　《積金有道》每年４月２２日是「世界地球日」，而今年的主題是＃ＲｅｓｔｏｒｅＯｕｒ
Ｅａｒｔｈ（修復我們的地球），各地會以不同的方式宣傳環保觀念。近年，港人亦越來越重視
環保，在生活各個環節也滲入相關元素，但大家曾否想過在強積金方面，也可實行綠色管理，在
籌劃退休的同時，亦可為地球出一分力。

＊改用電子通訊＊

　　今時今日，大部分香港市民對無紙化都不會感到陌生，在接收林林總總帳單時，都可以選擇
用電子方式取代實體信件，減少紙張浪費。但談到強積金管理時，不少成員依舊以實體信件作為
主要通訊方式，若果閣下不只擁有一個強積金帳戶，想必定期都會收到多份信件，閱讀後或隨即
被丟棄。
　　其實強積金成員們可以多行一步，主動選擇以電子方式收取強積金通訊，例如周年權益報表
、基金表現概覽、強積金計劃說明書，以至其他通知及通訊文件，彈指之間獲得最新強積金帳戶
資訊及其他信息，除可支持無紙化之外，亦有助提升效率。

＊善用電子平台管理＊

　　此外，近年財富管理亦加速數碼化，強積金管理亦正朝著這方向邁進。以我們公司為例，成
員只需透過流動應用程式等電子平台，即可隨時隨地查閱帳戶、開立或整合帳戶、轉換基金等，
省卻以往大量須以實體文書處理的步驟，紙張耗損的情況也可大大改善。事實上，善用電子平台
不但有助推動環保，處理強積金事宜也能更省時省事，提升管理效率和積極性。

＊追求可持續的綠色投資＊

　　談到管理強積金，當然不能缺少投資一環，強積金投資路上同樣有綠色選擇。負責任的投資
理念近年在全球各地大行其道，投資也要講求環保和社會責任，透過可持續投資，希望為環境及
社會帶來正面改變。積金局早前就表示，冀於今年內向受託人就環境、社會、企業管治
（ＥＳＧ）投資發出指引，推動這方面的發展。
　　若果成員對ＥＳＧ投資主題的強積金基金感興趣，建立個人投資組合時，可以考慮加入一些
相關主題基金，在為未來累積退休儲備之同時，亦可進一步實踐環保理念。作為主要強積金服務
供應商之一，我們早在十多年前，便已推出具ＥＳＧ相關概念的強積金基金，帶動成員認識綠色
投資。但還是要提提大家，在考量投資ＥＳＧ主題基金時，仍須按個人情況，例如投資年期、目
標及風險承受能力等，作全盤考慮和了解相關基金的詳情和收費後，建構適合自己的投資組合。
《友邦香港及澳門首席企業業務總監　劉家怡》

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