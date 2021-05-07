《品中資－羅國森》男女股神所買的中資股

《品中資》龍頭科技股經歷２月中的調整後，近期都在低位整固，很多人的感覺是「太悶」

了！無他，去年中之後，一直到今年初，龍頭科技股受惠於疫情加速經濟結構轉型，大量資金湧

入，令到她們的股價急升，有些真的升到你唔信。

但債息回升，終於剎停這些科技股的升勢，我認為這也是好事，因為這些中資科技股正面臨

不同程度的「監管風暴」，投資者趁機為科網巨企重新估值。

巴菲特的投資旗艦巴郡公司（Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ Ｈａｔｈａｗａｙ），每年５月的第一

個周末，都會舉行股東周年大會，今年仍然因為疫情緣故，未能以面對面方式舉行，令一眾股神

的粉絲感到無奈，因為股神快９０歲了，他的副手查理蒙格（Ｃｈａｒｌｅｓ

Ｍｕｎｇｅｒ）更已經９７歲高齡，這種面對面「取經」的日子，可能買少見少。

無論如何，即使股東大會透過視像方式進行，但股神仍然精神奕奕地回答了很多股東的問題

。我最關心的，當然是他對中國經濟和中資股的看法。

不過，令我失望的是，過去２０年，雖然股神一直說，看好中國經濟的長遠前景，但他卻只

買過兩隻中資股，一隻是中石油（００８５７），另一隻是比亞迪（０１２１１）。而且，兩者

都是十幾年前的事。

先說中石油，股神於２００３年買入，成本價每股約１﹒７元，但４年後便以１５－１６元

左右沽出了，４年間獲利約２７０億港元。但中石油的股價在２００７年曾創下２０﹒２５元的

歷史高位，所以，當時連股神也覺得沽得太早。

但現在回看，其實是沽得太好，因為經過１０多年的變化，中石油的股價愈跌愈殘，昨日收

報３﹒０３元，５２周低位更是２﹒１６元，幾乎跌回股神的買入價。這隻舊經濟股，大家可以

忘記她了，但也印證股神的眼光！

至於比亞迪，股神是在２００８年買入的，當時以每股８元，買入２﹒２５億股，一直持有

至今。去年比亞迪股價大升，令這項持股在年底時，躋身股神投資組合中，市值第八大的項目，

我相信，連股神都始料不及！



＊股神持有比亞迪少賺２７０億＊



但明顯地，股神對比亞迪是很有信心的，因為中石油只持有４年左右便清倉，但比亞迪已持

有１３年，到目前為止為股神帶來３４０多億港元利潤（成本只是１８億港元），仍未見股神想

沽貨，但也不見他增持，我認為是有點可惜的。

比亞迪的股價最高曾見２７８﹒４元，但昨日收報１５０元，即比高位回吐了四成六，實在

有點嚇人。持有者應該感到忐忑吧，尤其是２００元以上買入者。當然，對於以８元買入的股神

來說，這四成多的回吐當然不算甚麼。

但我相信，股神也捨不得失去這２７０億的利潤（股神持有２﹒２５億股，每股少賺１２０

元，等於少賺２７０億元）。我認為，早前比亞迪的爆升，主要是資金驅動，現在的股價已經回

歸理性，再跌空間應該有限。

各位，我指的資金驅動，其實也跟另一位股神有關，她就是去年起聲名大噪的

Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ，她創立的方舟投資（ＡＲＫ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ），旗下

有８隻不同主題的交易所買賣基金（Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｔｒａｄｅｄ Ｆｕｎｄｓ

ＥＴＦｓ）。

Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ打理的ＥＴＦｓ，並非追蹤某指數，而是主動管理的，但卻

在交易所買賣，加上管理費便宜，所以吸引很多散戶投資。當然，她最出名的是她的投資理念，

該８隻ＥＴＦ都貫穿一個主題，就是「顛覆性創新」，即是說，她的選股準則，就是要具備「

顛覆性創新」的能力。

回說女股神管理的自動化技術和機械人ＥＴＦ（ＡＲＫＱ），持有１１９萬股比亞迪，是該

ＥＴＦ的第２３大持股。我翻看女股神的方舟投資年報，發覺最便宜的一批比亞迪持股，成本價

也要１４７元左右，後來還不斷增持（主要應該是去年下半年買入的）；以現價計，應該沒有錢

賺。



＊中資車股女股神只買比亞迪＊



女股神Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ以持有Ｔｅｓｌａ賺大錢而成名，因為她堅持看好

Ｔｅｓｌａ，在方舟的８隻ＥＴＦ中，有３隻的最大持股都是Ｔｅｓｌａ，持股都佔ＥＴＦ的一

成左右比重，可見Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ是何等看好電動車的前景。

比亞迪跟Ｔｅｓｌａ比較，級數可能有所不及，但如果大家相信女股神選車股的眼光，應該

會安心吧，因為在幾隻ＥＴＦ之，我只發現比亞迪這一隻中資汽車股。

事實上，經過過去１０多年的發展，我對比亞迪的前景也有信心。如果你問我，在

Ｔｅｓｌａ和比亞迪之間怎樣揀，我肯定會揀比亞迪，至少她一直在賺錢。而且，她有很強的科

研能力，去年成功研製的「刀片電池」就是最好例子。

過去比亞迪曾經犯過錯，令公司出現財政危機，但經過管理層的努力，終於渡過難關，我相

信，該公司是有持續發展的能力。如果大家是在高位買入，可以考慮在現水平稍為「溝一溝」，

以拉低成本價。

除了比亞迪這隻股票，碰巧兩位股神都有買之外，就沒有別的股票了。不過，在股神副手查

理蒙格打理的「每日日報」（Ｄａｉｌｙ Ｊｏｕｒｎａｌ），早前就在低位吸納了阿里巴巴（

０９９８８），而這隻股票在女股神的ＥＴＦ中也有出現，分別是在自動化技術╱機械人

（ＡＲＫＱ）和金融科技（ＡＲＫＦ）的ＥＴＦ中，都持有阿里巴巴。



＊女股神最看好騰訊＊



雖然近期女股神稍為減持了阿里巴巴，但更值得一提的是，在相同的ＥＴＦ中，女股神同樣

持有騰訊（００７００），而且比重都比阿里巴巴高，反映女股神也是較看好騰訊。另外，在方

舟投資的旗艦ＥＴＦ，即創新技術ＥＴＦ（ＡＲＫＫ）中，沒有阿里巴巴，但卻有騰訊！

此外，女股神其實也頗看好百度（０９８８８）的，在創新ＥＴＦ和自動化技術ＥＴＦ中都

持有百度，而且比重不輕。在自動化技術ＥＴＦ中，百度是第五大持股。近期百度股價疲不能興

，希望以上的資訊對大家有點安慰。

提到自動化技術ＥＴＦ，除了Ｔｅｓｌａ最大持股之外，第三大持股其實是京東

（０９６１８），可見女股神對京東也頗重視。

另外，在女股神最新推出的太空探索ＥＴＦ中，京東更是第二大持股，此外還有美團

（０３６９０）和騰訊。

還有一點值得一提，在金融科技的ＥＴＦ中，女股神持有最多中資股，總共有７隻，分別是

騰訊、美團、眾安在綫（０６０６０）、阿里巴巴、京東、拼多多（美國上市，編號ＰＤＤ）和

平安好醫生（０１８３３），可見在女股神心目中，中資科技股在金融科技的大潮流中，也扮演

重要角色！

最後一提，這位女股神確實很破格，她管理的基金，每日都會更新持股資料，令投資者可以

清楚她每日的買賣。我知道，確實有人每日跟著女股神的「足跡」去「炒股」呢！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

