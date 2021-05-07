《雷鳴天下－雷鼎鳴》「五四」百年成效檢視

《雷鳴天下》「五四運動」已發生了１０２年，在這期間，中國及世界都經歷了天翻地覆的

變化，究竟「五四」的口號，今天有多少已實現了？



「五四」最激盪人心的口號是「外抗強權，內除國賊」，德先生（民主）與賽先生（科學）

學生也叫得琅琅上口；「五四」亦推動了白話文運動及新文化運動，今天成績都如何？



成績最顯而易見的是後兩項。「五四」時期，上過學的人口十分稀有，到今天，根據中國人

口普查的數據，未讀過書的，只佔６歲以上人口的５％，白話文也是普及化了的語文。「五四」

時很多女人還要纏足，沒有戀愛自由，今天哪還有這些問題？



比較複雜的是其他的「五四」精神或口號。當時的「國賊」大都是指出賣領土或國家利益的

漢奸，今天不能說沒有人有漢奸思想，但恐怕敢把賣國行動付諸實行的，在內地不是被關了起來

便是流亡海外，「國賊」的定義也許已變為貪官。反貪運動在過去７０年沒有少見，大多時候不

算很成功，此種社會惡疾是春風吹又生，但近年的打貪，把一些「大老虎」打下來後，情況似有

好轉。「內除國賊」頗有成績，但革命尚未成功，同志仍需努力。



＊中國迅速崛起 勢破西方霸權＊



「外抗強權」中國做得非常好，但今天情況比「五四」時更複雜。１００年前的中國飽受帝

國主義欺凌，全國被列強瓜分為不同的勢力範圍，中國在第一次世界大戰中屬勝利國，但青島的

控制權卻要從德國轉到日本手上。中國當時是自己太弱，今天的問題卻是中國太強了，冒起之迅

速嚇怕了西方國家，尤其是美國，西方國家預見到舊的平衡要被打破，美國再無能力在亞太區一

言九鼎，所以必須把中國的崛起扼殺於萌芽。當然，今天與百年前相比也有重大的不同，從前中

國任人魚肉，今天楊潔篪在阿拉斯加可以直斥美國的國務卿，不要以為美國可站在實力地位對中

國說話。「外抗強權」還是一個現在進行式，中國人民在這問題上空前團結，「五四」的先行者

泉下有知也可感到欣慰。



民主是「五四」的旗號之一，按西方的標準，雖然今天中國的民主程度遠勝軍閥割據時的中

國，但仍不達標。西方的民主制度，起源於古希臘，在１８世紀大幅發展，此制度有重大的優點

，但已老化，不一定適合今天的中國，以至世界。此種制度的核心是一人一票，人人有平等的投

票權，倘若社會組織比較簡單，它的確有不少好處，起碼選領袖時有規矩可依，減少權力轉移時

所產生的痛苦。



不過，此種制度已經過２００多年的密集實踐，其弱點也陸續浮現，這裏只舉３例。第一，

在成熟的民主國家中，代表不同小眾的利益集團早已出現，它們人數不用多，但卻有組織力，其

權力或影響力甚至有法律加持，在公共資源配置時，這些利益集團常能不成比例地影響決策；第

二，在社交媒體的影響下，所謂的「迴音廊」現象不斷產生，社會人士意見變得尖銳對立，難有

妥協餘地，在此種環境下，一人一票的西式民主運作不會良好，一方選出的領導人，另一方可以

完全不服不尊重，少數服從多數的原則不再被重視；第三，科技的迅速進步可以嚴重衝擊制度，

例如有人有能力利用社交媒體中的大數據分析人民的偏向，再植入不同的軟件暗中操控人民的投

票取向，因為並非人人有能力這樣做，大家不能公平競爭，更凸顯選舉結果不一定能反映真實民

意。



反觀中國，雖不喜歡西方一人一票的制度，但國家治理的機制早已植入了權力按能力高低分

配的原則，而且把人民的利益放在重要位置，人類歷史上最高的經濟增長率及最大規模的脫貧運

動，都由中國迥異於西方的獨門民主機制所衍生出來，「五四」時的民主訴求在今天有了新的含

義。



＊科研仍有短板 汲美體制優點＊



「科學救國」也是「五四」中人的理想。中國從一窮二白科技極度落後，１００年間卻成功

變成科技大國，不能不說是奇蹟。在基礎科學研究方面，中國在國際最頂尖期刊所刊登論文的數

量已是世界排名第二，而且還在迅速進步。在應用科技上，５Ｇ、無人飛機、電子支付、高鐵等

，無不領先世界，造福人民。此等成績，相信已遠超「五四」人物的夢想了。



不過，在科研制度上，中國仍存有短板，真正最頂尖能在科學理論上起革命性變化的成果仍

不足。反觀美國，其科研系統的設計十分有效，此制度獎勵創新，懲罰平庸，有了它，美國便不

用擔心科研成果不會源源出現。中國若要在科學上更上一層樓，應細心研究美國的科研體制，並

將其優點吸納過來。《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



＊ 轉載自晴報

