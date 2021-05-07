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07/05/2021 08:07

【理財通】大灣區理財通試點細節出爐諮詢，總額度１５００億人幣

　　《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行、銀保監和中證監周四晚（６日）聯合發布《粵港澳大
灣區「跨境理財通」業務試點實施細則（徵求意見稿）》，提出「跨境理財通」業務試點總額度
暫定為１５００億元（人民幣．下同），個人投資額度為１００萬元，港澳投資者可以購買內地
銀行非保本淨值化理財產品，但現金管理類理財產品除外。此外，內地監管機構擬放寬投資者親
身開戶的要求，內地合作銀行可代理港澳銷售銀行開戶見證，為合資格的內地投資者提供「南向
通」投資戶見證開戶服務。

＊內地投資者要求家庭金融資產餘額不低於２００萬元＊

　　《意見稿》提出，「跨境理財通」分為「北向通」和「南向通」。其中，「北向通」指港澳
投資者在粵港澳大灣區內地代銷銀行開立個人投資帳戶，通過閉環式資金管道匯入資金購買內地
代銷銀行銷售的投資產品；「南向通」指粵港澳大灣區內地投資者在港澳銷售銀行開立個人投資
帳戶，通過閉環式資金管道匯出資金購買港澳銷售銀行銷售的投資產品。　
　　《意見稿》列明，開展「南向通」業務的內地投資者需滿足以下條件：一、具有完全民事行
為能力；二、具有粵港澳大灣區內地９市戶籍或在粵港澳大灣區內地９市連續繳納社保或個人所
得稅滿５年；三、具有兩年以上投資經歷，且滿足最近３個月家庭金融淨資產月末餘額不低於
１００萬元，或者最近３個月家庭金融資產月末餘額不低於２００萬元。
　　而對於開展「北向通」業務的港澳投資者，應符合港澳金融管理部門規定的相關要求。港澳
投資者業務資格由港澳合作銀行進行核實。

＊「南向通」投資產品由港澳管理部門規定＊

　　合資格的投資產品方面，「北向通」範圍包括：內地理財公司按照理財業務相關管理辦法發
行，並經發行人和內地代銷銀行評定為「一級」至「三級」風險的非保本淨值化理財產品（現金
管理類理財產品除外）；以及經內地公募基金管理人和內地代銷銀行評定為「Ｒ１」至「Ｒ３」
風險的公開募集證券投資基金。
　　而「南向通」業務可購買的投資產品則由港澳管理部門規定，詳情由港澳金融管理部門頒布
，而香港業界一直預期會由低風險產品開始。
　　《意見稿》諮詢將於５月２１日截止，由發布日（５日）起３０日後生效。（ａｃ）

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