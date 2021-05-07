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07/05/2021 09:07

【理財通】中金：四大行、招行和平安行有望率先布局跨境理財通


　　《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行、銀保監和中證監就《粵港澳大灣區「跨境理財通」業
務試點實施細則》公開徵求意見。中金公司認為，最有望率先布局該項業務的內地銀行是工商銀
行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、中
國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、建設銀行（００９３９）
（滬：６０１９３９）、招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）和平安銀行（深：００
０００１）；而香港本地銀行中的中銀香港（０２３８８）已積極參與跨境金融服務，這些銀行
會顯著受益於理財資管等業務機遇。
　　中金指出，跨境理財通有利於滿足內地和香港居民的跨境投資需求，關注啟動後額度的使用
情況，本次細則在此前的試點文件基礎上明確了試點總額度、南向通投資者資格及額度、北向通
投資金融產品範圍、開展跨境理財通業務的金融機構資格等要求。
　　中金續指，１５００億元人民幣的總額度未來存在提升或者放開的空間，類似滬深港通額度
的逐步提高，與互聯互通相比，跨境理財通的門檻更高，符合資格且具備資產配置的投資者可能
有限，但是未來存在拓寬的可能，北向可投資金融產品的風險等級有望隨著試點的順利推進而提
升。（ａｃ）

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