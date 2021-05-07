【理財通】中金：四大行、招行和平安行有望率先布局跨境理財通



《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行、銀保監和中證監就《粵港澳大灣區「跨境理財通」業

務試點實施細則》公開徵求意見。中金公司認為，最有望率先布局該項業務的內地銀行是工商銀

行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、中

國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、建設銀行（００９３９）

（滬：６０１９３９）、招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）和平安銀行（深：００

０００１）；而香港本地銀行中的中銀香港（０２３８８）已積極參與跨境金融服務，這些銀行

會顯著受益於理財資管等業務機遇。

中金指出，跨境理財通有利於滿足內地和香港居民的跨境投資需求，關注啟動後額度的使用

情況，本次細則在此前的試點文件基礎上明確了試點總額度、南向通投資者資格及額度、北向通

投資金融產品範圍、開展跨境理財通業務的金融機構資格等要求。

中金續指，１５００億元人民幣的總額度未來存在提升或者放開的空間，類似滬深港通額度

的逐步提高，與互聯互通相比，跨境理財通的門檻更高，符合資格且具備資產配置的投資者可能

有限，但是未來存在拓寬的可能，北向可投資金融產品的風險等級有望隨著試點的順利推進而提

升。（ａｃ）

