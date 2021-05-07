《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行、銀保監和中證監就《粵港澳大灣區「跨境理財通」業
務試點實施細則》公開徵求意見。中信証券研報指出，跨境理財通有助擴大境內外資金投資範圍
，提升國內金融業全球經營能力。一方面利於國內資金分享海外金融產品收益，同時擴大國內銀
行理財和基金產品投資資金來源。
該行預料大灣區財富管理能力強的銀行，包括招行（０３９６８）（滬：６０００３６）和
平安銀行（深：０００００１）等更加受益。（ａｃ）
07/05/2021 09:13
【理財通】中信証券：跨境理財通有助提升內地金融業全球經營能力
《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行、銀保監和中證監就《粵港澳大灣區「跨境理財通」業
務試點實施細則》公開徵求意見。中信証券研報指出，跨境理財通有助擴大境內外資金投資範圍
，提升國內金融業全球經營能力。一方面利於國內資金分享海外金融產品收益，同時擴大國內銀
行理財和基金產品投資資金來源。
該行預料大灣區財富管理能力強的銀行，包括招行（０３９６８）（滬：６０００３６）和
平安銀行（深：０００００１）等更加受益。（ａｃ）
|滙創新思維07/05/2021
善用實時物流數據 創新貿易融資方式 滙豐與菜鳥助商家把握新經濟機遇
|中國故事06/05/2021
《神州經脈》中澳無限期暫停經濟對話 A股節後復市表現暗淡
|投資解鎖06/05/2021
以小博大，少少本金賺取高過收租既回報？
|FOCUS06/05/2021
【FOCUS】馬斯克貝索斯同迎高光 太空秩序話語之爭響序曲
|財經熱話06/05/2021
【專利幻滅】華府擬棄疫苗專利 黃偉康:疫苗股盈利憧憬幻滅宜沽
|財經熱話06/05/2021
傳有意競購Reebok 李寧破頂高見70元 安踏曾升逾3%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰