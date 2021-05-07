【理財通】中信証券：跨境理財通有助提升內地金融業全球經營能力

《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行、銀保監和中證監就《粵港澳大灣區「跨境理財通」業

務試點實施細則》公開徵求意見。中信証券研報指出，跨境理財通有助擴大境內外資金投資範圍

，提升國內金融業全球經營能力。一方面利於國內資金分享海外金融產品收益，同時擴大國內銀

行理財和基金產品投資資金來源。

該行預料大灣區財富管理能力強的銀行，包括招行（０３９６８）（滬：６０００３６）和

平安銀行（深：０００００１）等更加受益。（ａｃ）

