  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/05/2021 09:13

【理財通】中信証券：跨境理財通有助提升內地金融業全球經營能力

　　《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行、銀保監和中證監就《粵港澳大灣區「跨境理財通」業
務試點實施細則》公開徵求意見。中信証券研報指出，跨境理財通有助擴大境內外資金投資範圍
，提升國內金融業全球經營能力。一方面利於國內資金分享海外金融產品收益，同時擴大國內銀
行理財和基金產品投資資金來源。
　　該行預料大灣區財富管理能力強的銀行，包括招行（０３９６８）（滬：６０００３６）和
平安銀行（深：０００００１）等更加受益。（ａｃ）

返回新聞主頁

最新專題
More
滙創新思維07/05/2021
善用實時物流數據　創新貿易融資方式　滙豐與菜鳥助商家把握新經濟機遇
中國故事06/05/2021
《神州經脈》中澳無限期暫停經濟對話　A股節後復市表現暗淡
投資解鎖06/05/2021
以小博大，少少本金賺取高過收租既回報？
FOCUS06/05/2021
【FOCUS】馬斯克貝索斯同迎高光　太空秩序話語之爭響序曲
財經熱話06/05/2021
【專利幻滅】華府擬棄疫苗專利　黃偉康:疫苗股盈利憧憬幻滅宜沽
財經熱話06/05/2021
傳有意競購Reebok　李寧破頂高見70元　安踏曾升逾3%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金