【大國博弈】崔天凱：涉疆謊言不堪一擊，不會坐視外部勢力搞亂

《經濟通通訊社７日專訊》中國駐美國大使崔天凱在「新疆是個好地方」視頻會上致辭時表

示，美國等西方國家充斥著涉疆謊言，對中國發起的系統性抹黑攻擊和單邊制裁大行其道。這些

謊言在事實面前根本不堪一擊。他重申，新疆事務是中國內政。涉疆問題本質上是反恐怖、去極

端化和反分裂問題。中方不會坐視外部勢力搞亂新疆，更遑論任由其借此分裂中國、阻撓中華民

族偉大復興的歷史進程。

崔天凱在講話中指，所謂「種族滅絕」就是彌天大謊，過去４０年新疆維吾爾族人口增長了

１倍以上。「強迫勞動」也是無稽之談。新疆勞動者完全按照自己的意願選擇職業，包括採棉花

這種高收入的崗位，平等自願簽訂勞動合同，各項權益得到保障，也享有自己的勞動成果。如果

說勞動致富是「強迫勞動」，難道「強迫貧困」、「強迫失業」才是他們應得的？

崔天凱又點題稱，提起新疆，我們中國人都會說「新疆是個好地方」。但這塊寶地在很長一

段時間里深受分裂勢力、極端勢力、暴力恐怖勢力之害，特別是自１９９０年至２０１６年間，

那里發生了數千起暴恐事件，戕害無辜並造成巨大損失。針對這些，中國政府採取了正確有力的

治疆政策，標本兼治解決問題，如今新疆又重現穩定發展的好光景。（ｗｌ）

