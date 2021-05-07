【數據前瞻】機構料４月人幣新增貸遽降逾四成，Ｍ２增速續回落

《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行最晚約５月１９日公布４月信貸數據。據《路透》綜合

近２０家機構的預估中值顯示，隨著一季度「開門紅」結束、信貸需求減弱及監管嚴查經營貸，

中國４月人民幣新增貸環比料遽降逾四成至１﹒６萬億元（人民幣．下同）（３月人民幣新增貸

為２﹒７３萬億元），但與去年同期基本持平；而在信用債融資低迷、政府債券尚未大規模放量

的情況下，４月社會融資規模增量預計為２﹒２５萬億元，環比減少逾１﹒０９萬億元，同比亦

大幅下降。機構又預計，４月Ｍ２增速進一步回落至９﹒３％（３月Ｍ２增速為９﹒４％）。

國泰君安宏觀研究團隊指出，一季度開門紅之後「緊信用」將如期演繹，同時，嚴查經營貸

等對居民中長貸的衝擊開始顯現，居民短貸在消費和服務業修復的進程中有所支撐，後續信貸節

奏大概率放緩。



＊料今年二、三季度維持穩貨幣、緊信用＊



浙商證券報告指出，經濟活躍度維持較高，有利於票據規模的提高，但在信用收縮的環境中

，預計人行仍可能主動調控，信託貸款和委托貸款回落幅度相對可控，今年融資類信託監管仍在

持續，全年看仍會有較大幅度壓降，但短期風險可控。全年來看，二、三季度人行維持穩貨幣、

緊信用；進入四季度，隨著經濟增長及就業逐漸面臨壓力，貨幣政策存在邊際轉向寬鬆的可能性

，可能轉為寬貨幣、穩信用。

中國人行近日發布政策研究稱，初步測算２０２１年以來中國各部門槓桿率均出現不同程度

的下降。其中一季度中國宏觀槓桿率為２７６﹒８％，比上年末低２﹒６個百分點。（ｗｌ）

