  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/05/2021 14:45

【數據前瞻】機構料４月人幣新增貸遽降逾四成，Ｍ２增速續回落

　　《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行最晚約５月１９日公布４月信貸數據。據《路透》綜合
近２０家機構的預估中值顯示，隨著一季度「開門紅」結束、信貸需求減弱及監管嚴查經營貸，
中國４月人民幣新增貸環比料遽降逾四成至１﹒６萬億元（人民幣．下同）（３月人民幣新增貸
為２﹒７３萬億元），但與去年同期基本持平；而在信用債融資低迷、政府債券尚未大規模放量
的情況下，４月社會融資規模增量預計為２﹒２５萬億元，環比減少逾１﹒０９萬億元，同比亦
大幅下降。機構又預計，４月Ｍ２增速進一步回落至９﹒３％（３月Ｍ２增速為９﹒４％）。
　　國泰君安宏觀研究團隊指出，一季度開門紅之後「緊信用」將如期演繹，同時，嚴查經營貸
等對居民中長貸的衝擊開始顯現，居民短貸在消費和服務業修復的進程中有所支撐，後續信貸節
奏大概率放緩。

＊料今年二、三季度維持穩貨幣、緊信用＊

　　浙商證券報告指出，經濟活躍度維持較高，有利於票據規模的提高，但在信用收縮的環境中
，預計人行仍可能主動調控，信託貸款和委托貸款回落幅度相對可控，今年融資類信託監管仍在
持續，全年看仍會有較大幅度壓降，但短期風險可控。全年來看，二、三季度人行維持穩貨幣、
緊信用；進入四季度，隨著經濟增長及就業逐漸面臨壓力，貨幣政策存在邊際轉向寬鬆的可能性
，可能轉為寬貨幣、穩信用。
　　中國人行近日發布政策研究稱，初步測算２０２１年以來中國各部門槓桿率均出現不同程度
的下降。其中一季度中國宏觀槓桿率為２７６﹒８％，比上年末低２﹒６個百分點。（ｗｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話07/05/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》百勝中國盈利能力更勝疫情爆發前　趁低中短線吸納
FOCUS07/05/2021
【FOCUS】「跨境理財通」駛入直路　外資野心不容小覷
專訪07/05/2021
【譚新強專訪】中國真正短板在金融傳媒　對企業不應「捱打才撐」
中國故事07/05/2021
大灣區理財通總額度1500億人幣　南向通用戶或可異地開戶
開市Good Morning07/05/2021
林嘉麒：若豁免疫苗專利或利好國藥
滙創新思維07/05/2021
善用實時物流數據　創新貿易融資方式　滙豐與菜鳥助商家把握新經濟機遇
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金