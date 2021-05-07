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即市新聞

07/05/2021 13:00

《神州縱橫－凌昆》中美真可以不衝突？

　　《神州縱橫》影響全球財經及市場的關鍵性因素，在即期無疑是疫情嚴峻，但同時不容忽略
的中長期風險，則是中美關係的持續惡化。在拜登上台百日期間惡化速度更超乎預期，故須防由
此飛出黑天鵝。
　
＊美國反華外交大突破＊
　
　　最近拜登在國演說，總結其百日施政成效及路向，中國事務成了重點之一，還釋出兩大危險
訊號：（一）在軍事及地緣政爭上，指印太聯盟如北約般是為了防止衝突。北約是冷戰時期美國
聯合歐洲對抗蘇聯的機制，蘇聯瓦解後則用來壓縮俄羅斯的戰略空間。印太聯盟早被視為遏制中
國的「東方北約」，這次拜登更明確地把其如此定位。（二）強調人權問題並藉此干預中國內政
，特別是通過與港台澳藏等相關事項。顯然侵犯中國主權的行動必將有增無已，在這情況下中美
矛盾激化已成定局，在外交事務上便有清晰體現。拜登上任百日內對華外交鬥爭已取得兩項重大
突破，遠超特朗普的成就。其一是舉行了首次印太四國視像峰會談安全問題，矛頭直指中國。其
二是通過防長訪日及日相訪美，強化了美日軍盟的對抗中國合作。兩國防長首次指明要在台海事
務上協調，美日峰會的聯合聲明則為日本在日中間建交以來，首度提到干預台灣事務。至此日本
已全面倒向美國並全力反中，成了日本國策上一個重大轉捩點，東亞地緣政局亦由此重塑。
　
＊須防中美擦槍走火＊
　
　　美國的外交攻勢還將浪接浪：（一）借文在寅訪美強化美韓合盟關係，試圖拉攏韓國疏離中
國。（二）舉行中亞五國與美國的「Ｃ５＋１」會議，希望動搖上合組織基礎直闖中俄後院。
（三）６月親到歐洲強化北約抗俄並大力拉歐反華。（四）邀普京開峰會以求穩定雙邊關係，背
後可能還有大陰謀；採納了另類右翼（Ａｌｔ　Ｒｉｇｈｔ）的中國是頭號敵人而非俄羅斯觀點
，和拉俄反華以破解中俄夥伴的策略。ＣＩＡ最新報告已確定中國的頭號敵人地位。民主黨為了
反華大局，或會放輕普京「干預大選」致希拉里敗陣的舊恨，拉攏普京反華。更為危險的是軍事
對抗籌建「東方北約」只是其中一環，還有：（一）加強軍力競賽。在２０２２國防支出方案中
總開支雖只增１﹒７％，當中的１０７０億美元用於武備研發卻創了歷史新高，將力推ＡＩ：高
超音速導彈等的發展，並要擴充艦隊、核武及遠程攻擊能力。（二）在阿富汗全面撤軍以便集中
資源對付中國。（三）進行挑釁性活動，如抵近中國領空領海偵察，在各海實現中美軍航對峙和
派美艦插隊江寧艦艦隊等。對拜登說不尋求與華衝突只要競爭的話，必須正確解讀：競爭即是鬥
爭，不衝突是不發動大規模熱戰，但卻可能謀劃「擦槍走火」事件以支持強硬對華立場。基辛格
看得清楚，警告緊張關係可引致中美衝突及世界末日，且勿忘今年是中美海南撞機事件２０周年
。《資深評論員　凌昆》

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