《Ａ股焦點》大灣區理財通細節出爐，工行、招行等獲看好，Ａ股揚

《經濟通通訊社７日專訊》內地監管周四晚（６日）聯合發布《粵港澳大灣區「跨境理財通

」業務試點實施細則（徵求意見稿）》，提出「跨境理財通」業務試點總額度暫定為１５００億

元（人民幣．下同），個人投資額度為１００萬元，港澳投資者可以購買內地銀行非保本淨值化

理財產品，但現金管理類理財產品除外。此外，內地監管機構擬放寬投資者親身開戶的要求，內

地合作銀行可代理港澳銷售銀行開戶見證，為合資格的內地投資者提供「南向通」便利。至於，

「北向通」業務的港澳投資者資格、「南向通」業務可購買的投資產品則由港澳管理部門規定，

暫沒公布細節。

中信証券研報指出，跨境理財通有助擴大境內外資金投資範圍，提升國內金融業全球經營能

力。一方面利於國內資金分享海外金融產品收益，同時擴大國內銀行理財和基金產品投資資金來

源。

中金公司認為，最有望率先布局該項業務的內地銀行是工行（０１３９８）

（滬：６０１３９８）、農行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、中行（０３９８８）（滬

：６０１９８８）、建行（００９３９）（滬：６０１９３９）、招行（０３９６８）（滬：６

０００３６）和平安銀行（深：０００００１）。

上述Ａ股今早暫未見異動，工行、中行、招行微升０﹒３％，農行、平安行升０﹒６％，建

行則暫無起跌。（ａｃ）

