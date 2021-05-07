【理財通】平安銀行漲２％，跨境理財通利好大灣區業務能力強銀行

《經濟通通訊社７日專訊》內地監管周四晚（６日）聯合發布《粵港澳大灣區「跨境理財通

」業務試點實施細則（徵求意見稿）》，提出「跨境理財通」業務試點總額度暫定為１５００億

元（人民幣．下同），個人投資額度為１００萬元，港澳投資者可以購買內地銀行非保本淨值化

理財產品，但現金管理類理財產品除外。此外，內地監管機構擬放寬投資者親身開戶的要求，內

地合作銀行可代理港澳銷售銀行開戶見證，為合資格的內地投資者提供「南向通」便利。至於，

「北向通」業務的港澳投資者資格、「南向通」業務可購買的投資產品則由港澳管理部門規定，

暫沒公布細節。

中信証券研報指出，跨境理財通有助擴大境內外資金投資範圍，提升國內金融業全球經營能

力。一方面利於國內資金分享海外金融產品收益，同時擴大國內銀行理財和基金產品投資資金來

源。

該行預料大灣區財富管理能力強的銀行，包括招行（０３９６８）（滬：６０００３６）和

平安銀行（深：０００００１）等更加受益。

銀行股盤中突然抽升，平安銀行暫漲逾２﹒５％，報２４﹒０９元人幣；招行亦升近

１﹒２％。而獲中金看好的四大行升幅亦有擴大，工行（滬：６０１３９８）升１％，

建行（滬：６０１９３９）升０﹒７％，農行（滬：６０１２８８）升０﹒６％，中行

（滬：６０１９８８）續微升０﹒３％。

中金指出，跨境理財通有利於滿足內地和香港居民的跨境投資需求，關注啟動後額度的使用

情況，１５００億元的總額度未來存在提升或者放開的空間，類似滬深港通額度的逐步提高，與

互聯互通相比，跨境理財通的門檻更高，符合資格且具備資產配置的投資者可能有限，但是未來

存在拓寬的可能，北向可投資金融產品的風險等級有望隨著試點的順利推進而提升。（ａｃ）

