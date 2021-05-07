【聚焦人幣】人幣中間價反彈，即期開市升８４點子報６﹒４６５５

《經濟通通訊社７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４６７８，較

上個交易日升２１７點子，上個交易日報６﹒４８９５。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開８４點子，報６﹒４６５５，暫創一周新高；

上個交易日即期匯率收盤報６﹒４７３９。

路透根據中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布的中間價測算，ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數

周五（７日）較上日微升０﹒０９％至９７﹒０４，創３月２６日以來新高；ＳＤＲ籃子指數微

升至９６﹒０５，ＢＩＳ籃子指數亦微升至１０１﹒１６。（ｊｔ）

