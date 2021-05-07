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即市新聞

07/05/2021 16:44

【聚焦人幣】人幣即期收漲１５０點子突破６﹒４６，創逾２個月高

　　《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開８４點後繼續走強
，最終收報６﹒４５８９，較上個交易日４時３０分收盤價升１５０點子，創自２月２５日以來
逾２個月新高。全日在６﹒４５６４至６﹒４６６８之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升６８點子，報６﹒４５５７，同創逾２個月新高。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４６７８，較上個交易日升２１７點子，
上個交易日報６﹒４８９５。

＊中國出口或延續高景氣，人民幣仍受壓＊

　　受美國經濟復甦刺激需求，以及印度疫情失控令訂單轉移至中國等因素影響，中國４月外貿
數據亮眼，以美元計出口按年增長逾３成。分析師預計中國出口能延續高景氣，今年的外貿順差
仍有可能創新高，人民幣兌美元匯率仍有一定的升值壓力。
　　分析師指出，中國強勁出口增長原因有二，其一是，美國疫情得到控制及全球疫苗接種加快
，刺激了全球需求；其二是，印度和東南亞等國疫情加重，這些原本是中國出口替代者和競爭者
，無形中也為中國的出口企業提供了更多的機會，並帶動了出口產業鏈相關企業。
　　分析師們普遍對出口前景持樂觀態度，但在大宗商品價格依舊高企之際，進口未來能否維持
強勁增勢存疑。（ｊｔ）

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