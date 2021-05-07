【聚焦人幣】人幣即期收漲１５０點子突破６﹒４６，創逾２個月高

《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開８４點後繼續走強

，最終收報６﹒４５８９，較上個交易日４時３０分收盤價升１５０點子，創自２月２５日以來

逾２個月新高。全日在６﹒４５６４至６﹒４６６８之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升６８點子，報６﹒４５５７，同創逾２個月新高。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４６７８，較上個交易日升２１７點子，

上個交易日報６﹒４８９５。



＊中國出口或延續高景氣，人民幣仍受壓＊



受美國經濟復甦刺激需求，以及印度疫情失控令訂單轉移至中國等因素影響，中國４月外貿

數據亮眼，以美元計出口按年增長逾３成。分析師預計中國出口能延續高景氣，今年的外貿順差

仍有可能創新高，人民幣兌美元匯率仍有一定的升值壓力。

分析師指出，中國強勁出口增長原因有二，其一是，美國疫情得到控制及全球疫苗接種加快

，刺激了全球需求；其二是，印度和東南亞等國疫情加重，這些原本是中國出口替代者和競爭者

，無形中也為中國的出口企業提供了更多的機會，並帶動了出口產業鏈相關企業。

分析師們普遍對出口前景持樂觀態度，但在大宗商品價格依舊高企之際，進口未來能否維持

強勁增勢存疑。（ｊｔ）

