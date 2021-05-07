《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。人行已連續４７天開展
１００億元的逆回購，且是第１１６日進行逆回購。
內地「五一」假期透過調休連放五天，明天（８日）需上班，預料人民銀行將有市場操作。
（ａｃ）
07/05/2021 09:22
【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，零投放零回籠
《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。人行已連續４７天開展
１００億元的逆回購，且是第１１６日進行逆回購。
內地「五一」假期透過調休連放五天，明天（８日）需上班，預料人民銀行將有市場操作。
（ａｃ）
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