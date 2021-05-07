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07/05/2021 09:52

【中概焦點】愛奇藝股價創新低，《青春有你》投票關閉總決賽停錄

　　《經濟通通訊社７日專訊》愛奇藝旗下人氣選秀節目《青春有你３》原定明日（８日）開播
總決賽，票數最高的９名選手將組成男團出道，但在決賽前夕愛奇藝相關負責人遭北京市廣播電
視局約談，節目錄製被勒令暫停。
　　《青春有你３》是愛奇藝模仿南韓《ＰＲＯＤＵＣＥ　１０１》所製作的選秀綜藝節目，節
目被叫停的原因外界眾說紛紜，有猜測是因為人氣選手余景天被曝父母開辦的卡拉ＯＫ曾涉黃涉
毒。不過愛奇藝昨晚（６日）發表了一份道歉聲明，聲明中暗示節目被叫停是源自網上流傳的一
段「倒奶」影片。影片顯示有十多人把大量瓶裝牛奶開蓋，然後將牛奶倒入下水道，他們倒奶是
因為產品廠商贊助了《青春有你３》，粉絲要通過瓶蓋內的二維碼投票，但開了蓋的牛奶則只能
丟棄。
　　愛奇藝對《青春有你３》造成倒奶現象向公眾道歉，為此負全部責任，並重申反對一切形式
的食品浪費。愛奇藝決定關閉節目所有「助力通道」（即為選手投票），並就事件與合作商家協
商，至於節目總決賽將暫停錄製和直播，節目組會慎重研究並調整節目規則。記者登入《青春有
你３》的「助力榜」網頁，頁面顯示投票活動已經結束。
　　愛奇藝隔晚在美股價稍跌０﹒７％，報１４﹒１１美元，盤中低見１３﹒６６美元，創下上
市新低。（ｅｙ）

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