【大國博弈】傳印度停進口中國製ｗｉｆｉ模組，中外廠商均受影響

《經濟通通訊社７日專訊》據內媒引述消息人士表示，印度已連續數月暫停批准進口中國

ｗｉｆｉ模組，導致所有搭載中國ｗｉｆｉ模組的電子設備成品都未能進口印度，包括藍牙音箱

、無線耳機、智能手機、智能手錶及手提電腦，戴爾、ＨＰ、小米、Ｏｐｐｏ、Ｖｉｖｏ及聯想

等大型廠商推遲在印度推出產品。（ｅｙ）

