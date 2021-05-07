【聚焦數據】中國４月財新服務業ＰＭＩ升至５６﹒３

《經濟通通訊社７日專訊》疫情後服務業正常化節奏進一步加快。今日公布的４月財新中國

通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）大幅上升２個百分點至５６﹒３，實現兩連升，且連

續１２個月位於擴張區間，與２０２０年１２月持平，同為此後最高。

此前公布的４月財新中國製造業採購經理指數（製造業ＰＭＩ）較上月回升１﹒３個百分點

至５１﹒９，為２０２１年以來最強勁。製造業和服務業ＰＭＩ增速均加快，帶動４月財新中國

綜合ＰＭＩ上升１﹒６個百分點至５４﹒７，擴張率也為２０２１年以來最顯著，顯示中國生產

經營活動總量大幅加速擴張。

服務業ＰＭＩ和綜合ＰＭＩ走勢與統計局相悖。國家統計局公布的４月服務業商務活動指數

回落０﹒８個百分點至５４﹒４，綜合ＰＭＩ回落１﹒５個百分點至５３﹒８。



＊新訂單創量五個月高，出口訂單指數升至榮枯線上＊



服務業供給、需求連續１２個月保持擴張，擴張速度較上月繼續加快，並雙雙達到年內高點

，表明後疫情時代服務業景氣度持續快速恢復。其中，新訂單總量整體增速強勁，創下

２０２０年１１月後最高紀錄。

４月支撐銷售擴大的因素，除了國內疫情防控成功，還得益於出口業務恢復增長，來自海外

的服務業新訂單整體有實質增長，結束了此前連續兩月的下降態勢。雖然部分國家疫情有所反彈

，但外需大幅轉暖，４月服務業新出口訂單指數大幅升至榮枯線之上。

隨著需求轉強，服務業企業逐步增加用工量以滿足市場需求，服務業就業指數在過去八九個

月中的八個月保持擴張，顯示服務業市場從疫情中恢復的持續性。企業增加用工消化了部分在手

訂單，４月服務業積壓工作量微降。



＊服務業的恢復較製造業更為強勢，通脹未改善＊



原材料價格繼續上漲疊加勞動力需求推升人力成本，服務業投入價格指數繼續上漲，已連續

十個月位於擴張區間。受成本推動影響，服務業收費價格指數亦相應水漲船高。此外，受訪企業

表示，市場需求旺盛也給企業提供了一定的提價空間。

服務業企業家對未來經濟恢復和疫情控制信心度極高，４月服務業經營預期指數雖然較上月

微降，仍大幅高於長期均值。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，新冠疫情後製造業和服務業的恢復繼續提速，市場供求兩

側同步擴張，外需保持向好，就業市場繼續改善，市場信心充足。相比之下，服務業的恢復較製

造業更為強勢。通脹仍是未來關注的重點，製造業、服務業成本端和收費端價格連升數月，仍未

見改善跡象，通脹壓力不斷凸顯。近來，高層會議多次提及大宗商品價格上漲問題，提出要加強

原材料等市場調節，緩解企業成本壓力。未來數月，原材料價格上漲和輸入性通脹將制約政策發

揮空間，成為經濟持續恢復的主要障礙。（ｗｌ）

