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即市新聞

07/05/2021 14:16

【數據解讀】中海晟融：料下半年出口仍樂觀，利於製造業投資回升

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國海關今日公布的數據顯示，以美元計，４月份出口同比增長
３２﹒３％，增速較３月加快１﹒７個百分點，高於市場預期的增２４﹒１％，４月進口同比增
長４３﹒１％，為２０１１年１月以來最快，增速較３月顯著加快５個百分點，亦勝於預期的增
４２﹒５％。當月貿易順差４２８﹒５億美元，同比減少４﹒７％，仍大幅多於預期的２８１億
美元。
　　中海晟融首席經濟學家張一表示，兩個因素推動出口在去年同期正增長基礎上再度實現高增
長。一是全球疫情反復導致全球其他國家供應能力仍然不足，中國產能一定程度上彌補了其他地
區產能不足的空缺；二是疫情並沒有削弱主要出口目的地的收入水平，外需並沒有疫情而減少。
　　從未來趨勢看，一方面美國居民儲蓄率已經達到近年來的最高水平，儲蓄轉為消費只是時間
問題；另一方面，全球疫情之下，消費結構發生巨大變化，服務消費和商品消費呈現此消彼長的
態勢。這兩個因素推動下，對下半年出口仍然比較樂觀。從過去經驗看，出口和製造業投資之間
存在較為明顯的正相關性，出口保持相對較高增速，也有利於製造業投資企穩回升，這也符合政
治局會議的精神。

＊進口能否繼續保持高增長存不確定性＊

　　進口也保持較高增速，但是要看到，這一增長是在去年同期同比負增長基礎上取得的，如果
兩年平均，復合增速在１０％左右，增速並不如數字顯示的那麼強勁。而且進口的高增長一定程
度上是由於大宗商品價格同期大幅增長所致。在積極財政政策逐步趨於尾聲的情況下，進口能否
繼續保持高增長存在一定的不確定性。
　　在此情況下，今年的外貿順差仍有可能創新高，人民幣兌美元匯率仍有一定的升值壓力。適
當放寬資金外流可能是未來一段時期政策的一個重要選擇。（ｗｌ）

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