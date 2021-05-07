【ＦＯＣＵＳ】「跨境理財通」駛入直路，外資野心不容小覷

【ＦＯＣＵＳ】２０１９年１１月首提的粵港澳大灣區「跨境理財通」終駛入直路。人民銀

行、銀保監、中證監周四（６日）傍晚明確，南北雙向總額度擬各為１５００億元（人民幣．下

同），個人投資額度１００萬元。坊間相信，跨境理財通將進一步激活灣區內「資金流」互通，

助力人民幣國際化。

若按胡潤年初公布數據，廣東擁有６００萬元可投資資產的家庭數目達２５﹒６萬戶，面對

誘人蛋糕，除了中資行勢趁網絡優勢搶佔先機，外資行同摩拳擦掌，野心不容小覷。



＊廣東「富裕家庭」僅次北京＊



自大灣區建設領導小組２０１９年１１月首次正式提出「跨境理財通」概念，一行兩會昨日

終公布業務試點實施細則（徵求意見稿）。關於備受關注的「南向通」投資者門檻，包括在大灣

區９市擁有戶籍（或連續納社保或個稅滿５年）；具兩年以上投資經歷；最近３個月家庭金融資

產月末餘額不低於１００萬元，或金融淨資產月末餘額不低於２００萬元。

無論以廣東位列內地人口第一大省（２０１９年數據）計，還是胡潤２月公布的最新財富報

告，顯示廣東是僅次北京的富人雲集地，擁有６００萬可投資資產的「富裕家庭」數量達

２５﹒６萬戶，擁有千萬可投資資產的「高淨值家庭」數量亦有１６﹒５萬戶，對港澳金融機構

而言，旗下理財產品若能獲其青睞，絕對可謂金山當前。



＊收購、增聘、承租動作頻頻＊



儘管今次意見稿並未公布內地投資者可購買的港澳理財產品種類範圍，詳情需待港澳金融監

管部門另行披露，但幾可肯定的是，啟動之初將僅限中低風險理財產品。

在深圳等廣東省內城市擁有網絡優勢的中銀香港及匯豐就分別稱，已積極籌備開展理財通業

務，為大灣區居民提供全面跨境投資服務，以及為客戶提供全方位數碼化得無縫跨境理財體驗。

在此之前，來自新加坡的星展銀行上月宣布以５２億人幣收購深圳農村商業銀行１３％股份

，因後者經營著深圳最大的分行網絡之一；早前宣布撤出中國零售銀行業務的花旗，則擬在香港

聘用逾千名私人銀行顧問和客戶關係經理，以尋求利用大灣區日益增長的資本流動拓展理財業務

市場；瑞信同據報擬將其亞太地區的員工人數增加逾百人。此外，老牌私人銀行瑞士寶盛最新確

認承租太古坊約９﹒２萬平方呎樓面。

眼見中國本土富豪、獨角獸企業伴隨第四次工業革命迅速崛起，追逐財富增值的巨大商機，

未來理財市場潛力及競爭勢超出想像。

