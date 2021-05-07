【譚新強專訪】中國真正短板在金融傳媒，對企業不應「捱打才撐」

《經濟通通訊社記者俞瑾７日報道》去年底螞蟻集團「世紀ＩＰＯ」臨門觸礁、５個月後阿

里「堅決服從」１８３億人幣罰款、上周遭一行兩會約談的１３家金融科技主要玩家表態「全面

對標」……北京反壟斷雷厲風行，最新消息更指，當局正調查螞蟻上市何以極速獲批，倘若屬實

，恐隨時「拔出蘿蔔帶出泥」。

中環資產投資行政總裁譚新強接受《經濟通通訊社》專訪時就指，中國的長板是製造業，毫

不擔心半導體會追上去；但中國可能不明白，自身真正的短板其實是金融及傳媒。面對美國分分

鐘再造一個十年牛市，中國一邊貨幣政策跟美國唱對台「收水」，一邊敲打阿里

（０９９８８）、騰訊（００７００）等巨頭，整體而言有些可惜。



＊５年前雄心走出去 ＶＳ 市值現差一兩倍＊



中國多間科技巨頭近日在「反壟斷」風暴下如履薄冰，譚新強就指，時光倒流５年前，很多

中企卻是雄心萬丈打算走出國際，跟美國ＦＡＮＧ等科技巨頭一拼高下。惟當時差不多的規模對

比，現時單看市值就差了一兩倍。

他認為，美股當然不算平，總市值相對ＧＤＰ已創歷史新高，「這跟低利率、猛印錢有關，

但重要的一點是，美國的夢想好大、賽道好長」，如果中國放棄跟美國競爭，無論是社交媒體還

是電子商務，乃至原本最引以為傲的數字支付，「這個『競賽』已差不多完場。」

譚新強以Ｐａｙｐａｌ國際收入佔比超過一半，而Ａｌｉｐａｙ不到１％為例，指如果任由

Ｐａｙｐａｌ、Ａｐｐｌｅ Ｐａｙ、Ｓｑｕａｒｅ、Ｖｉｓａ、Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ等西方

巨頭呼風喚雨，它們將續主導全球電子支付市場５年、１０年甚至２０年，「當窗口正在關閉，

（中企）再走出去已太遲。」



＊最有價值實為平台，助新一代美國展現實力＊



他續指，過往人們信奉的「Ｃｏｎｔｅｎｔ ｉｓ Ｋｉｎｇ（內容為王）」現時已成為大

話，真正最有價值的其實是平台。儘管今次中國整頓自己的平台公司，從右傾經濟學鼓勵競爭、

打破尋租、為中小企提供更多機會……的角度看「完全正確」，但就話鋒一轉稱，中國正與美國

激烈競爭，美國雖然都有聽證會探討監管平台公司，例如Ｆａｃｅｂｏｏｋ就疫情、選舉等假新

聞來說可謂罪孽深重，但「都不會貿貿然打殘它們，因為它們是協助新一代的美國向全世界展現

實力，因不可以再靠《Ｔｉｍｅｓ》、ＡＢＣ、ＣＮＮ等，而是要靠

Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｎｅｔｆｌｉｘ等新的平台。」

他認為，金融亦是如此，不可以僅靠花旗銀行、摩根大通、高盛等，而可能要靠

Ｐａｙｐａｌ、Ｖｉｓａ、Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ等，「中國明明在電子支付領先，但現在就明

顯是弱勢……似乎不明白軟件服務、媒體的重要性，尤其是金融。」

譚新強表示，金融固然不是好實在，美國的銀行家、律師如此金貴，或許可稱是

「ｏｖｅｒｖａｌｕｅ（高估）」，但中國對其肯定是「ｕｎｄｅｒｖａｌｕｅ（低估）」，「

不明白美國除了飛彈之外，通過金融和傳媒操控全世界，這些才是中國真正的短板。」



＊美牛市動輒２０年，人幣國際化需股債匯升＊



他慨嘆，「不要外國打華為，你就支持華為；外國不打阿里、騰訊，你就自己打殘他們。應

該有個基本政策，全部都支持，而不是遭打壓的才支持。」「中國原本有異兵突起的優勢，好像

中國儘管傳統內燃機落後１００年，但電動車的起跑線仍較長；同理，原本有一些可以顛覆傳統

金融的創新，無端端打殘他們，整體而言有些可惜。」

說到金融，如何看未來人民幣和美元的地位？他認為，發展不了金融，包括打造不了一個長

期牛市，有長遠的ｉｍｐｌｉｃａｔｉｏｎ（不太正面影響），尤其是當貨幣未有自由流通時。

現時資金流入人民幣，坦白說只得三個原因－－匯率升、債券升、股票升，甚至指海外投資幾乎

全是「ｓｐｅｃｕｌａｔｏｒ（投機者）」，「如果人民幣匯率不升、債券不升、股票不升，（

外資）進入來做咩呢？」

相比之下，美國人天生樂觀性格不斷吹嚧牛市，美聯儲又控制美元的供應量，「美企的賽道

好勁、好長、好有競爭力，美國的牛市動輒１０年、１５年、２０年。」而倘若某一日中國某間

企業的市值達到三五千億美元，就可以像亞馬遜、蘋果等那樣吸引全球人才、進軍國際，但現在

看來似乎比較「蝕底」。

當西方國家大行現代貨幣政策、全民基本收入「左過馬克斯」，中國卻似乎想對著幹行「芝

加哥學派」提早收水，此舉一無法影響美國股市，二可能令房地產乾升加劇泡沫化。「是否有點

矯枉過正呢？」

