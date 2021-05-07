《經濟通通訊社７日專訊》柴灣興華二邨豐興樓封區強檢，至今仍未解封。
柴灣興華（二）邨豐興樓昨晚９時起被列為「受限區域」，範圍內受檢人士要留在處所並接
受強制檢測，政府原來目標是於今早約７時完成行動。
政府發言人指，豐興樓今日有１宗初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關
區域感染風險有機會較高，政府將在區域內設立臨時採樣站，要求受檢人士明日凌晨２時前接受
檢測。（ｃｌ）
07/05/2021 09:23
【新冠肺炎】柴灣興華二邨豐興樓圍封強檢，早上仍未解封
《經濟通通訊社７日專訊》柴灣興華二邨豐興樓封區強檢，至今仍未解封。
柴灣興華（二）邨豐興樓昨晚９時起被列為「受限區域」，範圍內受檢人士要留在處所並接
受強制檢測，政府原來目標是於今早約７時完成行動。
政府發言人指，豐興樓今日有１宗初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關
區域感染風險有機會較高，政府將在區域內設立臨時採樣站，要求受檢人士明日凌晨２時前接受
檢測。（ｃｌ）
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