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07/05/2021 09:30

【新冠肺炎】華大基因員工入院多次檢測呈陰性，衞生署稱屬初確

　　《經濟通通訊社７日專訊》華大基因一名職員早前在流動採樣站接受檢測結果呈陽性反應，
但他入院後四次由醫管局檢測結果均呈陰性，衞生署指個案屬初步確診。當局要求華大基因大埔
化驗所職員需進行強制檢測。
　　該名２９歲社區檢測中心主管負責中心管理，沒有參與採樣工作，上月１０日完成注射兩劑
復必泰。他星期二在安球醫學化驗所營運的元朗安興街遊樂場接受核酸測試，星期三獲通知結果
為陽性，即時入住公立醫院隔離，醫管局兩次採集樣本檢測及兩次核酸檢測都是陰性。（ｃｌ）

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