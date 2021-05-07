【新冠肺炎】華大基因員工入院多次檢測呈陰性，衞生署稱屬初確

《經濟通通訊社７日專訊》華大基因一名職員早前在流動採樣站接受檢測結果呈陽性反應，

但他入院後四次由醫管局檢測結果均呈陰性，衞生署指個案屬初步確診。當局要求華大基因大埔

化驗所職員需進行強制檢測。

該名２９歲社區檢測中心主管負責中心管理，沒有參與採樣工作，上月１０日完成注射兩劑

復必泰。他星期二在安球醫學化驗所營運的元朗安興街遊樂場接受核酸測試，星期三獲通知結果

為陽性，即時入住公立醫院隔離，醫管局兩次採集樣本檢測及兩次核酸檢測都是陰性。（ｃｌ）

