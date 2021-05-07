《經濟通通訊社７日專訊》康樂及文化事務署今日宣布，南區深水灣泳灘的救生服務已恢復
正常。該泳灘的更衣室、淋浴設備和洗手間經徹底清潔和消毒後亦已重開。
康文署較早前因知悉有２０１９冠狀病毒病確診者的密切接觸者到訪深水灣泳灘而需暫停救
生服務和關閉部分設施。（ｃｌ）
07/05/2021 16:31
【新冠肺炎】深水灣泳灘設施重開，救生服務恢復正常
《經濟通通訊社７日專訊》康樂及文化事務署今日宣布，南區深水灣泳灘的救生服務已恢復
正常。該泳灘的更衣室、淋浴設備和洗手間經徹底清潔和消毒後亦已重開。
康文署較早前因知悉有２０１９冠狀病毒病確診者的密切接觸者到訪深水灣泳灘而需暫停救
生服務和關閉部分設施。（ｃｌ）
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