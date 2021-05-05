《股林淘金－林家亨》黃埔知識城重新競拍，天譽置業成大羸家

《股林淘金》廣州近日連續兩日拍賣土地，當中最備受關注的地區是黃埔知識城板塊。黃埔

知識城已經９年未有新增住宅供應，所以內地一眾開發商都激烈競爭。黃埔知識城受開發商追棒

原因是２０２０年廣東省人民政府發布了關於印發《中新知識城總體發展規劃（２０２０－

２０３５年）》，跟據規劃內容，知識城將會是粵港澳大灣區高品質發展重要引擎，未來將會成

為一座６０多萬人生活的國家知識中心，居備生活、工作、學習、休閒的用地。而且，當中只有

２０％為住宅用地，可見其稀有性。知識城過去六年房價升幅淩厲，由２０１５年的９０００元

一平方米升至２５０００平方米。在交通方面未來將會擁有４條高鐵、４條有軌、５個客運樞紐

站。優質的交通網絡完善後將聯通粵港澳３０分鐘生活圈，到白雲機場只１０分鐘，到達廣州東

站、南沙只需１２分鐘，到深圳╱香港只４０分鐘。

今次，天譽置業（０００５９）擁有該地區總可售面積約８０萬平米，若以未來估價３﹒５

萬平方米估算，該項目貢獻的銷售額或將高達２８０億元，是天譽置業２０２０年全年合同銷售

的約１﹒７倍。同區平均的舊改項目平均４０％到５０％的毛利率水平，所以對天譽這絕對是一

個百億毛利的項目。投資者可以考慮現價增持，設止蝕價在８％。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

