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即市新聞

10/05/2021 17:23

《真知灼見－溫灼培》「中歐投資協定」料「暫緩」不會「中止」

　　《真知灼見》上周最為觸目的市場因素並非美財長耶倫就貨幣政策上的「失言」，又或美國
公布的就業報告。而是歐委會向外宣布，因應中歐政治變化，歐盟將「暫緩」審批《中歐投資協
定》。但揚言這只是「暫緩」不是「中止」協議。為何這因素如此重要呢？
　
　　《中歐投資協定》一旦全面執行，可想像中國與歐盟將可借助對方把整個市場做大，是一個
雙贏方案。而透過中歐合作，亦可把中東及中亞這一帶一路區域經濟帶動起來，並製造出更龐大
市場。相反，在此消彼長下，屆時美國經濟將會被比下去。這會使美元的領導地位進一步被削弱
，使美元跌勢加速。所以當上述協議暫緩消息傳出後，上周所見美元隨即反彈，並使歐元一度跌
穿１﹒２０美元水平。
　
　　不過，筆者認為《中歐投資協定》只會「暫緩」不會「中止」，當中原因有三。首先，中國
經濟在高速增長是不爭事實。歐盟應明白，倘不趁現在還有籌碼盡快與中國達成協議，日後就是
達成協議，條件也不會較今天優厚。其次，趁現在美國尚未與中國達成雙邊貿易協議，倘於現階
段歐洲能透過《中歐投資協定》率先打入中國及搶佔市場佔有率，對歐洲企業將更為有利。最後
亦是最重要，日本國會已通過《區域全面經濟夥伴關係協定》（ＲＣＥＰ）。到明年當ＲＣＥＰ
正式執行，日本車將可以零關稅進入中國。如歐盟不通過《中歐投資協定》，日後歐洲車將難與
日本車爭奪中國市場。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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