《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊

《牛熊志選》恆指過去一周乏力反彈，仍然受制於５０天線約２８９００點附近，交投萎縮

，短期後市略為偏淡，或有機會再次考驗２８３００點附近承接，暫以觀望為主。恆指牛熊證資

金流情況，截至周四（６日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約２﹒３５億港元資金淨流入

，顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累計約１﹒３８億港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。

街貨分布方面，截至周四，恆指牛證街貨主要在收回價２７２００點至２７４９９點之間，累計

相當約１８７１張期指合約；熊證街貨主要在收回價２９６００點至２９８９９點之間累計了相

當約１４５３張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至１６﹒３％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒２個波幅點至１６﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升１﹒６個波幅點至２２﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至

２５﹒３％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至２６﹒３％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升３﹒１個波幅點至２９﹒７％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升１﹒６個波幅點至３０﹒８％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至

１９﹒９％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至２６﹒１％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至１９﹒６％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升１﹒０個波幅點至１８﹒６％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至

２１﹒７％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約１﹒４４億元

資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使

價約７００元至７０７元附近的中期價外條款，實際槓桿約１２﹒０倍至１２﹒５倍；牛證方面

，資金留意收回價５８０元至５９５元之間的較貼價條款，收回距離約１﹒８％至４﹒５％，槓

桿約１９﹒３倍至３２﹒２倍。另外，美團相關認購證及牛證期內錄得約４，７５６﹒０萬元資

金淨流入部署，資金留意行使價３３４元至３４５元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約

６﹒１倍至６﹒８倍；牛證方面，資金留意收回價２６５元至２７８元之間的較貼價條款，收回

距離約２﹒６％至７﹒５％，槓桿約１０﹒６倍至２１﹒４倍。

至於看淡資金流方面，期內匯豐的相關認沽證及熊證合共錄得約２１９﹒０萬元資金淨流入

部署。匯豐認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４１元至４４元附近的中期價外條款，實

際槓桿約８﹒３倍至９﹒０倍；熊證方面，資金主要留意收回價５２元附近的條款，收回距離約

５﹒８％，槓桿約９﹒１倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

