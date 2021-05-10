《一周攻略－周進略》消息主導市場拔河，量力而為分散風險

《一周攻略》踏入五月份，金融市場受制於疫情的反反覆覆，而實體經濟有明顯復甦的可能

性，亦早已反映在資產價格上，萬一最終出現的情況不及預期，反而成為投資者獲利回吐的藉口

，故此，暫時看來，即使部分股市指數仍有新高，但整體氣氛不及第一季初，已是無可爭議。



＊財政加大力度，三大融資可能＊



當然，過程中，仍不乏好消息，又或者可以解讀為好消息的事件，例如美國財政政策的加大

力度，既是長久以來早就有需要進行的建設，有利生產力和經濟增長，而龐大開支背後，一定要

有融資的方案，這是經濟學家早有定論的三大可能性，一是當下即加稅，但這在美國等地幾乎是

政治上不可能的任務，二是延後加稅，中間過程以債取代，可以把負擔推至下一代，但代價是債

務愈滾愈大，最終影響財政穩定性，三是乾脆以貨幣政策包底，央行發鈔或量寬或各種方法，總

之，只要美元足夠強，有足夠多的人接受，便可以此為一個非常時期的非常手段。問題卻在，當

非常手段成為常規手段，對於金融體系的潛在影響，不可小覤。

無論如何，從資產配置的角度，經歷過２至３月的波動，投資者都明白，牽一髮動全身，沒

有絕對的樂土，只要稍微的債息催升，無論背後的理由是否言之成理，都可以造成自我實現預言

，股債商匯全部有很快的反應。



＊市場中人齊憂漲價，聯儲局內意見分歧＊



更何況，今次可是有一定基礎的說法，以疫情漸漸受控為前提，最終是經濟復常，絕大部分

活動重來，自然有大量的滯後需求，反映在消費層面，然後順其思路，便是沿著供應鏈去看，最

開端的便是原材料和大宗商品，果然，由去年疫情爆發至今，不少這些商品價格已經攀升甚多。

而此種趨勢，最為市場中人留意，近日發言廣受關注的，當然是巴菲特，他投資各類生意，

掌握不同行業的真實行情，自然甚有份量。

事實上，即使聯儲局之內，不同的委員亦有不同意見，主席鮑威爾強調通脹無持續上升的壓

力，相信當前的物價上漲只是短暫的一陣子，但持相反意見的卡普蘭亦在不同時地多所發言，認

為需要及早處理云云。



＊財金政策消息多，資產估值添波動＊



有趣的是，前任美聯儲主席耶倫，現在身為美國財長，亦有一番加息與否的言論，雖然大家

細心留意，亦會同意其事後的解釋，當時的說話並無干預央行之意，亦只是申述正常的經濟學原

理，但外界就是容易抓住一兩句，便大造文章，是斷章取義也好，是以偏概全也好，不幸地也成

為近日市場波動一番的理由。

正因如此，投資者要有心理準備，隨著外界以至局方的相信不一致，而這種對於經濟政策取

態的預期，進一步會影響資產價格的估值，一定程度上會有連鎖反應，讓投資者不能掉以輕心，

以為一切都在掌握中。固然，以為通脹一定漲不起來，未必是事實，同樣地，以為局方絕對掌握

不了大局，恐怕亦是片面。

但人心易變，就是徘徊在這兩大極端之間，市場的波動猶如拉扯拔河，實在可想而知，當中

行情既非一面倒，亦無加速向某個特定方向，自然是成交萎縮的日子較多，配合起行情上的價格

窄幅波動。



＊美股科技股不再如入無人之境＊



當然，港股在這方面會較明顯，畢竟一直都是先天下之憂而憂，而觀乎目前的走勢，要勝於

美股，以至近期大為追落後的歐股，亦不無難度。但即使強如美股，之前領漲的科技股亦不是一

再急速破頂如入無人之境，反而是焦點落在最為投機性的加密貨幣，連帶其他無息可以的如黃金

亦相形失色，如此一來，投資者面對的音樂椅，難度甚高，跟車太貼自屬不智，但不跟也不行，

只能老土說一句，量力而為，分散風險，才可小心駛得萬年船。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

