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即市新聞

10/05/2021 09:05

《套期保值－蕭猷華》銅價升至１０年新高，短期難言見頂？

　　《套期保值》上周五（７日）倫敦ＬＭＥ期銅突破２０１１年創下的１０１９０美元記錄高
位，升至每噸１０４３５美元，創下１０年新高。上海期貨交易所６月期銅合約亦漲至每噸
７４﹐９５０人民幣，為２００６年５月以來最高。
　　去年３月，全球爆發疫情以來，中國控制疫情能力卓越，防控到位，全球有目共睹，不但是
最快走出衰退，更是復甦最強的國家。內地作為全球最大工業金屬消費國，３月精煉銅需求環比
增加３８％。與此同時，在全球新能源領域的設備需求增加、美國政府的基建計劃、到內地市場
的復甦，將會主導銅價上升的主要因素。
　　另一方面，全球最大銅產國智利、秘魯，還未走出疫情困境，加上受到礦場工人罷工影響，
可能造成第二季度礦山進一步減產。此外，庫存低企、礦山老化、新增投資不足，銅價難言見頂

　　筆者認為隨著疫情慢慢遠離，礦山開採有望陸續恢復，有助緩解供應緊張。不過，環球經濟
復甦，新能源領域和電動汽車等基礎設施需求激增，每輛新能源汽車就要多用５０公斤銅，到
２０３０年，按照每年銷售約２０００萬輛成用車，年增需求就１００萬噸，導致銅需求持續增
加，加上幾大礦山開採速度不及預期，供求失衡難以短期解決。
　　筆者去年在銅價５０００美元左右時，已經多次建議趁低吸納，現在銅價翻了一倍，後市能
否持續上升？除了看供求基本面之外，還要留意環球貨幣政策等因素。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》

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