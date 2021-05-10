《經濟通通訊社１０日專訊》思博系統（０８３１９）據當前所獲資料，估計於截至今年３
月底止年度純利將錄按年約１００％升幅。主要由於期內客戶對資訊科技基礎設施解決方案的需
求上升及集團積極向供應商爭取更優惠條款，導致收益及毛利率上升；及根據防疫抗疫基金的保
就業計劃獲取政府補貼。
相關業績預期於６月中旬左右刊發。
另外，集團擬向控股股東收購一組從事向大中華地區及亞太區終端用戶提供實施後資訊科技
基礎設施管理服務的公司，仍就交易進行磋商，亦未就可能收購事項訂立最終協議。（ｎｓ）
10/05/2021 08:45
【企業盈喜】思博系統（０８３１９）料上年度純利增一倍
《經濟通通訊社１０日專訊》思博系統（０８３１９）據當前所獲資料，估計於截至今年３
月底止年度純利將錄按年約１００％升幅。主要由於期內客戶對資訊科技基礎設施解決方案的需
求上升及集團積極向供應商爭取更優惠條款，導致收益及毛利率上升；及根據防疫抗疫基金的保
就業計劃獲取政府補貼。
相關業績預期於６月中旬左右刊發。
另外，集團擬向控股股東收購一組從事向大中華地區及亞太區終端用戶提供實施後資訊科技
基礎設施管理服務的公司，仍就交易進行磋商，亦未就可能收購事項訂立最終協議。（ｎｓ）
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