【代幣狂熱】美國證交會主席：監管規則需應對科技帶來的影響

《經濟通通訊社１０日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）主席詹斯勒上周五（７日）表

示，隨著社交媒體、應用程方式和其他技術為交易和金融市場帶來影響，需要新投資規則幫助保

護投資者，而加密貨幣的監管時機已經成熟，可以幫助打擊欺詐、操縱等不良行為。

他直指雖然投資者可以承擔風險，但在加密貨幣增長、網上帖文推動股市強勁上漲的情況下

，投資者需要更多的保護。他亦稱規則需要更新，保護措施通過提振市場信心，使風險更透明，

助經濟增長和資本形成。（ａｌ）

