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10/05/2021 13:28

【油市博弈】亞洲開發銀行：將不再向煤炭和油氣上游項目提供融資

　　《經濟通通訊社１０日專訊》亞洲開發銀行上周五（７日）發表政策聲明草案指，將不再向
煤炭開採，或石油和天然氣生產和勘探提供融資，而環保組織對此表示歡迎，並稱十年前就應採
取行動。
　　該行列出化石燃料項目繼續獲得資金的條件，比如沒有其他具有成本效益的技術可供使用，
不過沒有為其承諾提供時間表。（ａｌ）

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