【油市博弈】亞洲開發銀行：將不再向煤炭和油氣上游項目提供融資

《經濟通通訊社１０日專訊》亞洲開發銀行上周五（７日）發表政策聲明草案指，將不再向

煤炭開採，或石油和天然氣生產和勘探提供融資，而環保組織對此表示歡迎，並稱十年前就應採

取行動。

該行列出化石燃料項目繼續獲得資金的條件，比如沒有其他具有成本效益的技術可供使用，

不過沒有為其承諾提供時間表。（ａｌ）

