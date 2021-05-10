《經濟通通訊社１０日專訊》亞洲開發銀行上周五（７日）發表政策聲明草案指，將不再向
煤炭開採，或石油和天然氣生產和勘探提供融資，而環保組織對此表示歡迎，並稱十年前就應採
取行動。
該行列出化石燃料項目繼續獲得資金的條件，比如沒有其他具有成本效益的技術可供使用，
不過沒有為其承諾提供時間表。（ａｌ）
10/05/2021 13:28
【油市博弈】亞洲開發銀行：將不再向煤炭和油氣上游項目提供融資
《經濟通通訊社１０日專訊》亞洲開發銀行上周五（７日）發表政策聲明草案指，將不再向
煤炭開採，或石油和天然氣生產和勘探提供融資，而環保組織對此表示歡迎，並稱十年前就應採
取行動。
該行列出化石燃料項目繼續獲得資金的條件，比如沒有其他具有成本效益的技術可供使用，
不過沒有為其承諾提供時間表。（ａｌ）
|FOCUS10/05/2021
【FOCUS】非農爆冷顯「工荒」疑雲 供給不足添復甦陰影
|開市Good Morning10/05/2021
溫傑：信義光能趁反彈減持 先看20天線
|滙創新思維08/05/2021
滙豐與商界同行 善用金融科技 助企業應對營商挑戰
|財經熱話07/05/2021
李澤楷：ViuTV廣告市佔率上升 透露已接種兩劑新冠疫苗
|香港要聞07/05/2021
【新冠肺炎】接種兩劑疫苗檢疫期縮短 極高風險地區檢疫安排不變
|中國故事07/05/2021
《神州經脈》外貿數據有驚喜 財新服務業PMI年內高 A股續弱
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰