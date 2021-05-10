《經濟通通訊社１０日專訊》日本首相菅義偉今日被問及有關追加預算時表示，政府已經做
好預留，以備在緊急支出時動用，未有理會政府編列追加預算，以支持疫情肆虐的經濟建議。（
ａｌ）
10/05/2021 13:25
【全球放水】日本首相菅義偉未理會追加預算建議
《經濟通通訊社１０日專訊》日本首相菅義偉今日被問及有關追加預算時表示，政府已經做
好預留，以備在緊急支出時動用，未有理會政府編列追加預算，以支持疫情肆虐的經濟建議。（
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