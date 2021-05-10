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10/05/2021 08:26

【英國脫歐】蘇格蘭民族黨獲國會大多數議席，獨立公投憂慮再浮現

　　《經濟通通訊社１０日專訊》蘇格蘭民族黨（ＳＮＰ）周六（９日）贏得蘇格蘭議會大多數
議席，未來可能就英國的未來，與首相約翰遜展開影響重大的政治、法律和憲法鬥爭。
　　領導蘇格蘭民族黨的首席部長施雅晴表示，選舉結果意味疫情結束後，將推進舉行第二次獨
立公投的計劃，並稱如果約翰遜試圖無視人民的民主意願，將是荒謬和無恥。她及後與約翰遜通
話時亦明確表示，獨立公投只是時間問題。
　　英國政府發言人則表示，約翰遜祝賀蘇格蘭民族黨在選舉中勝選，強調目前重點是疫後復甦
，雙方亦同意共同努力讓經濟復甦。不過約翰遜周六接受《電訊報》採訪時表示，即使民族黨在
蘇格蘭議會中成為多數，他亦將拒絕獨立公投，因為這將是不負責任、魯莽的行為。
　　內閣辦公室事務部長高文浩被問及蘇格蘭議題，並且會否以洗法律手段阻止獨立公投，他僅
回應指不會向這方面靠近。
　　據選舉結果，蘇格蘭民族黨獲得６４席，保守黨獲得３１席，保守黨獲得２２席，綠黨獲得
８席位，自由民主黨獲得４席。而在２０１４年獨立公投時，蘇格蘭人以５５％對４５％的結果
，選擇留在英國。
　　英鎊兌美元現升０﹒４４％，報１﹒４０３４。歐元兌英鎊現跌０﹒３８％，報
０﹒８６６４５。（ａｌ）

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