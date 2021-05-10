【油市博弈】美國最大燃油管道遭駭客攻擊暫停營運，汽油期貨急升

《經濟通通訊社１０日專訊》美國最大燃油管道Ｃｏｌｏｎｉａｌ Ｐｉｐｅｌｉｎｅ周末

遭到駭客攻擊，其部分資訊科技系統未能運作，美國東部沿海主要城市加油站的成品油供應面臨

威脅，公司正努力恢復營運，將對客戶的斷供影響降至最低，但暫時未有重啟時間表，美國汽油

與柴油零售價格急升，當中紐交所６月汽油期貨現升１﹒８８％，殼２﹒１７０８美元。

據消息透露，貿易商和燃料運輸公司正尋找船隻，運送本由Ｃｏｌｏｎｉａｌ管網輸送的汽

油，其他公司亦正想辦法用油罐車，暫時將汽油儲存在美國的墨西哥灣地區，以防管道關閉無期

。

Ｃｏｌｏｎｉａｌ燃油管道從墨西哥灣沿岸的煉油帶向東海岸輸送汽油、柴油和航空燃料，

每日可從休斯敦向遠到北卡羅來納州輸送約２５０萬桶，另可向紐約輸送９０萬桶。

公司已聘請第三方網絡安全公司調查、聯繫執法部門和其他聯邦機構，而據華府指出發動攻

擊的駭客組織是「ＤａｒｋＳｉｄｅ」，專門向企業發出攻擊，癱瘓相關運作後要求贖款。

美國總統拜登已獲悉事件，指令相關部門徹查及支援公司。商務部長雷蒙多則表示，華府將

竭力避免燃油市場因事件停擺及受到衝擊。

她又指華府與公司有密切接觸，將確保供應回復正常，避免市場受干擾，不過她認為駭客攻

擊可能持續。

Ｃｏｌｏｎｉａｌ只是駭客勒索威脅關鍵基礎設施的最新例子之一，近年駭客越來越多試

圖滲透到電網、醫院等基礎設施，這促使白宮上月制訂計劃，提高公用事業及其供應商的安全性

，如解決電網安全漏洞。（ａｌ）

