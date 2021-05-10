【大國博弈】布林肯與王毅於聯合國安理會再交鋒，不點名批評中國

《經濟通通訊社１０日專訊》美國國務卿布林肯上周五（７日）在聯合國發表多邊主義演

講，並對中國在人權、領土爭端等各個方面的行為，發表譴責及批評。

主持聯合國安理會會議的中國外長王毅發表講話後，布林肯似乎將矛頭轉向中方有爭議的南

海領土主張，以及對新疆維吾爾穆斯林的行為，並提及俄羅斯對烏克蘭的行動。

雖然布林肯言辭之間沒有提到中國，但他批評部分國家尋求「通過使用或威脅使用武力解決

領土爭端」，或「聲稱擁有能夠命令或脅迫另一個國家的選擇和決定的勢力範圍」。關於人權，

布林肯反駁對聯合國或其他多邊機構不能批評一個國家境內發生侵權行為的觀點。

王毅在開場講話中呼籲各國要公平正義，不要霸凌霸道，強調所有國家都希望看到美國改變

，實行多邊主義，「以意識形態割裂世界，與多邊主義的精神背道而馳」。

俄羅斯外長拉夫羅夫態度更直接，表示西方國家使用「基於規則的秩序」將自己國家的利益

強加於其他國家。

他又指西方領導人公然破壞國際法，並毫不猶豫地斷言全球政治的主要目標，是抵抗俄羅斯

和中國改變秩序的企圖。西方不再關注國際法的標準，現在要求所有人遵守其規則及其已建立的

秩序。

而據路透社引述中國駐聯合國代表團備忘錄指，中國正要求聯合國成員國不要參加某些西方

國家組織的涉疆問題活動。

據知美國、加拿大、澳洲、部分歐洲國家將於本周組織活動，來自德國、美國和英國的大使

將發言，不過中方認為有關活動是出於政治動機，干擾中國內政。（ａｌ）（ｚｚ）

