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10/05/2021 09:22

【新冠肺炎】歐盟對豁免疫苗專利持懷疑態度，馬克龍倡有限度豁免

　　《經濟通通訊社１０日專訊》歐洲理事會主席米歇爾周六（８日）表示，對於豁免新冠肺炎
疫苗專利保護作為抗疫對策，歐盟對其有效性持懷疑態度，但已準備好討論具體方案。她又指當
前抗疫的最好方式是快速生產疫苗，並解除美國、英國等國的疫苗出口限制。
　　歐盟委員會主席馮德萊恩則表示，願意討論提議，但美國需要在短期內大幅增加其疫苗出口
量，因為歐盟的疫苗生產商已出口約一半所生產的疫苗，總共約２億劑，故敦促美國作出同樣的
行動。
　　目前葡萄牙、愛沙尼亞、比利時、愛爾蘭亦持懷疑態度，不過希臘支持有關建議，意大利則
支持暫時豁免或在地域上豁免專利保護。
　　法國總統馬克龍周六則建議，疫苗可嘗試效仿多年前治療愛滋病藥物的做法，以有限度的方
式豁免專利。

＊輝瑞：疫苗專利豁免後遺症嚴重＊

　　美國藥廠輝瑞行政總裁布拉上周亦警告，如果實施疫苗專利豁免將帶來災難性後果，因為疫
苗原材料將出現搶購熱潮，影響當前穩定、安全的疫苗生產流程，強調當前疫苗生產瓶頸不是因
為設施不足，而是原料不足。
　　他透露輝瑞疫苗需要２８０款不同的原料，並來自全球１９個國家，而其他藥廠的生產技術
未有輝瑞般成熟，故可能造成安全隱患。
　　他亦指落實疫苗專利豁免，部分小型生化初創企業將難以取得資金，以進行新階段的藥品研
究，影響行業發展。
　　另外輝瑞和ＢｉｏＮＴｅｃｈ正啟動申請，要求美國食品及藥物管理局（ＦＤＡ）全面永久
性批准其疫苗可用於１６歲及以上人士身上。
　　不過公司透露，這需要長期的後續數據支持，包括第三階段臨床試驗，注射兩劑疫苗後長達
半年的疫苗效力和安全數據。（ａｌ）

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