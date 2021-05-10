《經濟通通訊社１０日專訊》據外電引述消息人士透露，瑞信最新決定任命亞太區股票業務
主管賀立言（Ｎｅｉｌ Ｈｏｓｉｅ）接替已離職的尼爾遜，擔任歐洲、中東及非洲區股票業務
主管，同時兼任亞太股票業務，不過工作地點將遷至倫敦。（ａｌ）
10/05/2021 09:47
【基金爆倉】傳瑞信任命新歐洲股票業務主管，兼任亞太股票業務
《經濟通通訊社１０日專訊》據外電引述消息人士透露，瑞信最新決定任命亞太區股票業務
主管賀立言（Ｎｅｉｌ Ｈｏｓｉｅ）接替已離職的尼爾遜，擔任歐洲、中東及非洲區股票業務
主管，同時兼任亞太股票業務，不過工作地點將遷至倫敦。（ａｌ）
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