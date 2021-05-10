《經濟通通訊社１０日專訊》各國外交官上周五（７日）在維也納就伊朗核問題舉行第四輪
談判，伊朗總統魯哈尼周六（８日）則表示，對重啟２０１５年核協議的談判持樂觀態度，並暗
示已經達成一項解除對伊朗主要制裁的協議。魯哈尼強調只有細節有待商定，不過美國官員和其
他核協議相關方面未確認說法。
魯哈尼直指歐美已公開表示別無選擇，只能解除制裁，並重返核協議，而幾乎所有主要制裁
都已解除，部分細節談判仍在繼續。
而據消息指如果伊朗同意控制原子能活動，核協議有望在未來幾周內恢復。（ａｌ）
10/05/2021 10:07
【美伊衝突】伊朗對重啟核協議談判樂觀，暗示達解除主要制裁協議
《經濟通通訊社１０日專訊》各國外交官上周五（７日）在維也納就伊朗核問題舉行第四輪
談判，伊朗總統魯哈尼周六（８日）則表示，對重啟２０１５年核協議的談判持樂觀態度，並暗
示已經達成一項解除對伊朗主要制裁的協議。魯哈尼強調只有細節有待商定，不過美國官員和其
他核協議相關方面未確認說法。
魯哈尼直指歐美已公開表示別無選擇，只能解除制裁，並重返核協議，而幾乎所有主要制裁
都已解除，部分細節談判仍在繼續。
而據消息指如果伊朗同意控制原子能活動，核協議有望在未來幾周內恢復。（ａｌ）
|開市Good Morning10/05/2021
溫傑：信義光能趁反彈減持 先看20天線
|滙創新思維08/05/2021
滙豐與商界同行 善用金融科技 助企業應對營商挑戰
|財經熱話07/05/2021
李澤楷：ViuTV廣告市佔率上升 透露已接種兩劑新冠疫苗
|香港要聞07/05/2021
【新冠肺炎】接種兩劑疫苗檢疫期縮短 極高風險地區檢疫安排不變
|中國故事07/05/2021
《神州經脈》外貿數據有驚喜 財新服務業PMI年內高 A股續弱
|財經熱話07/05/2021
大和料產品價格進下行周期 信義光能及福萊特玻璃碎滿地
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰