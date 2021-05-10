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10/05/2021 10:07

【美伊衝突】伊朗對重啟核協議談判樂觀，暗示達解除主要制裁協議

　　《經濟通通訊社１０日專訊》各國外交官上周五（７日）在維也納就伊朗核問題舉行第四輪
談判，伊朗總統魯哈尼周六（８日）則表示，對重啟２０１５年核協議的談判持樂觀態度，並暗
示已經達成一項解除對伊朗主要制裁的協議。魯哈尼強調只有細節有待商定，不過美國官員和其
他核協議相關方面未確認說法。
　　魯哈尼直指歐美已公開表示別無選擇，只能解除制裁，並重返核協議，而幾乎所有主要制裁
都已解除，部分細節談判仍在繼續。
　　而據消息指如果伊朗同意控制原子能活動，核協議有望在未來幾周內恢復。（ａｌ）

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