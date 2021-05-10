【大國博弈】參議院倡設立白宮首席製造官，應對中國競爭壓力

《經濟通通訊社１０日專訊》據路透社引述長達１３１頁的立法草案，美國參議院委員會在

達成妥協後提議，五年內向基礎和先進科技研究方面投資１１００億美元，並在白宮設立「首席

製造官」一職，應對中國競爭壓力。

該立法草案由參議院商務委員會主席坎特威爾、委員會共和黨人威克提議的法案草案經修改

後達成，並將於周三（１２日）進行辯論。

修訂後版本的方案建議設立「首席製造官」，並將在總統的執行辦公室任職，同時領導新的

製造和工業創新政策辦公室。（ａｌ）

